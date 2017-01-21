Msa-Küçük Gurme 1(5-9yaş)

Minikler yeteneklerini mutfakta da göstersin!



"Evinizin küçük mutfak meraklılarını da unutmadık. Onlara el becerilerini geliştirecek hem de mutfak yeteneklerini ortaya çıkaracak harika bir menü hazırladık. Keyifli bir aile aktivitesi için minik ellere bu Workshop'u mutlaka hediye edin."



Menu



Dana etli sezar wrap, ballı hardallı parmesanlı fırın patates Çikolata ve marshmallowlu kurabiye



Fıstık ezmeli muzlu smoothie ikramdır.



*Çocukların bir yetişkin eşliğinde katılmaları gerekmektedir.



22 Ocak Pazar 10.00-12.00