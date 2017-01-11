Msa - Kruvasan

Kruvasan meraklıları MSA mutfağında buluşuyor.



İyi bir kruvasan hamurunun kriterleri nelerdir? Kruvasan hamuru nasıl doğru şekilde işlenmeli, nasıl katlanmalı, nasıl mayalanmalı ve nasıl pişirilmeli? Kruvasan çeşitleri nelerdir? Kruvasana uygun dolgu malzemeleri hangileridir ve hamurla birlikte nasıl işlenir?



Tüm bu soruların cevabını öğrenmek ve en lezzetli kruvasanları yapan kişi siz olmak istiyorsanız, tüm püf noktalarını öğreneceğiniz bu program tam size göre.



Kimler Katılabilir?



• Kruvasan üzerine yoğun bir eğitim almak isteyen mutfak meraklıları



• Café, coffee shop gibi işletme sahipleri ve mutfak personelleri



• Kruvasan alanında tecrübe edinmek isteyen aşçılık öğrencileri ve mezunları



Program Detayları:



• Eğitim süresince katılımcılar MSA'nın özel 'Artisan Ekmek' mutfağında, kendi özel istasyonlarında tek kişi olarak çalışacaktır.



• Tüm katılımcılara önlük seti ve reçeteleri içeren kitapçık verilecektir.



• Eğitim süresince sabah ve öğle atıştırmalıkları, çay-kahve ve içecekler MSA'nın ikramı olacaktır.



• Eğitimin sonunda MSA eğitmen şefinin imzaladığı özel sertifika verilecektir.



*Derslerin telafisi yapılmaz. Ücret iadesi yoktur.



Kruvasan hamurunun hazırlanması



Marzipan hazırlanması



Badem kreması hazırlanması



Pastacı kreması hazırlanması



Kruvasan hamurunun işlenmesi ve pişirilmesi



Pain au chocolat yapımı



Sultana roll yapımı



12 Ocak Perşembe 10.00-16.00