Msa- Kokteyller-Glütensiz

MSA, sizleri "Kokteyller- Glütensiz" workshop etkinliğinde harika tarifler, mükemmel kokteyller ile yeni alışkanlıklar edindirmek için mutfağına bekliyor.



"Keyifçiler buraya! Soğuk kış günlerinde dostlarınızla beraber ufak bir kaçamak yapın ve MSA'da öğrendiğiniz en özel kokteyllerle yanlarına yakışan leziz eşlikçileri hep birlikte hazırlayın. Cuma akşamınızı taçlandırmak üzere haydi hep birlikte kokteylliyoruz."



Cosmopolitan & Chimichurri soslu karidesler



Mandalin mojito & Zencefil, lemongrass ve soya sos marineli ızgara tavuk şiş



Long island & Kızarmış cherry mozzarella topları



6 Ocak Cuma 19.00-22.00