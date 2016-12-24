Msa - Kahvaltı Keyfi-Yılbaşı Özel

Öğünlerin en vazgeçilmezi kahvaltılıkları hem hazırlayın hem de afiyetle yiyin.



"Yeni yıla nasıl başlarsanız öyle devam edersiniz" cümlesine hepimiz aşinayız. Bunun için size krallara layık bir kahvaltı önerimiz var. Zengin yılbaşı kahvaltımızı birlikte hazırlıyor, MSA ikramlarıyla da bu keyfi daha da yükseltiyoruz. Sezonu hatırlatan aromalar ve mis kokularla dolu bir kahvaltı şöleni hayal ediyorsanız mutfakta yerinizi almak için acele edin.



Tarçınlı pancake; kırmızı orman meyveleri ve maple syrup ile



Eggs Benedict; İngiliz muffin, dana bacon, poşe yumurta ve hollandaise sos ile



Taze otlu börek



Brioche; ev yapımı yeni yıl baharatlı marmelat ile



İstasyonlarda peynir ve şarküteri ürünleri, yeşillikler, marine domates-salatalık, zeytin, çay-kahve sizleri beklemektedir.



25 Aralık Pazar, 10.00-14.00