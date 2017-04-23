Haberler.com, haber HABER SON DAKİKA MANŞET SEÇİM FİNANS VİDEO SPOR MAGAZİN GAZETELER HAVA DURUMU NAMAZ VAKİTLERİ
Msa-İtalyan Mutfağı 3
Ara
BİST 92.424 %0,42
DOLAR 3,6401 %-0,04
EURO 3,9043 %-0,04
PARİTE 1,0727 %0,10
ALTIN 150,33 %0,15
FAİZ 11,15 %-1,06
Finans
Ekonomi
Haberler
Yazarlar
Borsa
Döviz
Altın
Faiz
Kredi
Dış Piyasalar
Akaryakıt
Haberler
Son Dakika
|
Gündem
|
Piyasa
|
Memur
|
KOBİ
|
Turizm
|
Enerji
|
Şirket Haberleri
|
Aracı Kurum Raporları
|
KAP Açıklamaları

Msa-İtalyan Mutfağı 3

İtalyan mutfağı üzerine pratiğinizi geliştirmek için siz de MSA mutfağındaki yerinizi alın.

Msa-İtalyan Mutfağı 3

İtalyan mutfağı üzerine pratiğinizi geliştirmek için siz de MSA mutfağındaki yerinizi alın.

"Lombardiya'dan Toskana'ya uzanan bir yolculuğa çıkıyoruz. En azından sizleri çıkarmak istiyoruz. Bu yolculuğun tadı damağınızda kalması için de özenle hazırlanmış lezzetlerle birlikte "İtalya'nın kendine has aromaları" diyerek söze başlıyoruz ve hikayenin kalanını birlikte yazıyoruz."

Ravioliden tiramisuya geleneksel İtalyan lezzetlerini hazırlık aşamasından sunumuna kadar öğrenerek, İtalyan mutfağı üzerine pratiğinizi geliştirebileceksiniz.

Enginar, parmesan peyniri ve taze otlu salata; sarımsaklı ciabatta ekmekleri ile

Taze kekikli keçi peyniri dolgulu kırmızı ravioli; kremalı üç mantarlı sos ile Tiramisu; frambuaz sos ile

24 Nisan Pazartesi, 19.00-22.00

Detaylar :

İl : İstanbul

İlce : Şişli

Mekan : Mutfak Sanatları Akademisi

Mekan Adresi : Meydan Sok. Beybi Giz Plaza B Blok No: 123-136 Ayazağa

Başlangıç Saati : 24.04.2017 19: 00: 00

Bitiş Saati : 24.04.2017 21: 00: 00

Kategori : MSA-İtalyan Mutfağı 3

Tür : Eğitim

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Sarımsaklı, Istanbul, İstanbul, 24 Nisan, Tiramisu, Toskana, Ayazağa, İtalya, Şişli, Söz