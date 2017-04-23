İtalyan mutfağı üzerine pratiğinizi geliştirmek için siz de MSA mutfağındaki yerinizi alın.



"Lombardiya'dan Toskana'ya uzanan bir yolculuğa çıkıyoruz. En azından sizleri çıkarmak istiyoruz. Bu yolculuğun tadı damağınızda kalması için de özenle hazırlanmış lezzetlerle birlikte "İtalya'nın kendine has aromaları" diyerek söze başlıyoruz ve hikayenin kalanını birlikte yazıyoruz."



Ravioliden tiramisuya geleneksel İtalyan lezzetlerini hazırlık aşamasından sunumuna kadar öğrenerek, İtalyan mutfağı üzerine pratiğinizi geliştirebileceksiniz.



Enginar, parmesan peyniri ve taze otlu salata; sarımsaklı ciabatta ekmekleri ile



Taze kekikli keçi peyniri dolgulu kırmızı ravioli; kremalı üç mantarlı sos ile Tiramisu; frambuaz sos ile



24 Nisan Pazartesi, 19.00-22.00



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Şişli



Mekan : Mutfak Sanatları Akademisi



Mekan Adresi : Meydan Sok. Beybi Giz Plaza B Blok No: 123-136 Ayazağa



Başlangıç Saati : 24.04.2017 19: 00: 00



Bitiş Saati : 24.04.2017 21: 00: 00



Kategori : MSA-İtalyan Mutfağı 3



Tür : Eğitim



Ücretlimi? : Hayır