Msa-İtalyan Mutfağı 3

İtalya mutfağının büyüleyici lezzetleri Mutfak Sanatları Akademi'de!



İtalya aşıklarına duyurulur! En iyi İtalyan restoranlarını aratmayacak adres bu menüyle sizin eviniz olabilir. MSA şeflerinin özenle derlediği tarifler harika malzemelerle buluşuyor ve ortaya büyüleyici kokular çıkıyor.



Menu



Izgara kabak ve keçi peynirli crostini



Balkabaklı ve porçini mantarlı risotto



Rezeneli levrek filetosu; fasulye, kapari, baby patates ve zeytin sote ile



Cannoli



21 Ocak Cumartesi 16.00-19.00