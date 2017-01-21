Msa-İtalyan Mutfağı 3

İtalya mutfağının büyüleyici lezzetleri Mutfak Sanatları Akademi'de!

Msa-İtalyan Mutfağı 3

İtalya mutfağının büyüleyici lezzetleri Mutfak Sanatları Akademi'de!

İtalya aşıklarına duyurulur! En iyi İtalyan restoranlarını aratmayacak adres bu menüyle sizin eviniz olabilir. MSA şeflerinin özenle derlediği tarifler harika malzemelerle buluşuyor ve ortaya büyüleyici kokular çıkıyor. 

Menu

Izgara kabak ve keçi peynirli crostini

Balkabaklı ve porçini mantarlı risotto

Rezeneli levrek filetosu; fasulye, kapari, baby patates ve zeytin sote ile

Cannoli

21 Ocak Cumartesi 16.00-19.00

Kaynak: Etkinlik.io

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