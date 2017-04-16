İtalyan mutfağının en egzotik hali için MSA'da buluşup farklı lezzetlerin birbirleri ile uyumunu keşfe çıkacaksınız.



"İtalyan yemeklerine olan düşkünlüğümüz her daim ortada. Üstelik bu yemekler, onlara en yakışan malzemelerle eşleştiğinde asla karşı koyamıyoruz. Bizimle hemfikirseniz, MSA'nın sizleri İtalya yolculuğuna çıkardığı bu workshop'u kaçırmayın.



Crostini ve risotto yapımının püf noktaları ilenı ve ana yemek hazırlığından tatlısına kadar lezzetli bir İtalyan menüsü oluşturmayı öğreneceksiniz."



Crostini; ançuez, kuru domates, yeşil zeytin, taze biberiye ve trüf yağlı balzamik vinaigrette ile 4 peynirli yeşil risotto; taze otlar ile



Ağır ateşte pişirilmiş dana incik



Lavantalı panna cotta



17 Nisan Pazartesi, 19.00-22.00



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Şişli



Mekan : Mutfak Sanatları Akademisi



Mekan Adresi : Meydan Sok. Beybi Giz Plaza B Blok No: 123-136 Ayazağa



Başlangıç Saati : 17.04.2017 19: 00: 00



Bitiş Saati : 17.04.2017 21: 00: 00



Kategori : MSA-İtalyan Mutfağı 2



Tür : Eğitim



Ücretlimi? : Hayır