Msa-İtalyan Mutfağı 2

İtalyan mutfağının en egzotik hali için MSA'da buluşup farklı lezzetlerin birbirleri ile uyumunu keşfe çıkacaksınız.



"İtalyan mutfağını bir başka seviyor ve en özgün tariflerini her fırsatta mutfağımıza taşıyoruz. Siz de aynı fikirdeyseniz, gelin bu mutfaktaki zengin aromaların tadını birlikte çıkaralım."



Portakal ve cevizli, gorgonzola peynirli roka salatası



Dört peynirli risotto Ağır ateşte mevsim sebzeleriyle pişirilmiş osso bucco



Balkabaklı panna cotta



9 Ocak Pazartesi 19.00-22.00