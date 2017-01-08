TÜMÜ
Haberler Search
Msa-İtalyan Mutfağı 2

Msa-İtalyan Mutfağı 2

İtalyan mutfağının en egzotik hali için MSA'da buluşup farklı lezzetlerin birbirleri ile uyumunu keşfe çıkacaksınız."İtalyan mutfağını bir başka seviyor ve en özgün tariflerini her fırsatta mutfağımıza taşıyoruz.

Msa-İtalyan Mutfağı 2

İtalyan mutfağının en egzotik hali için MSA'da buluşup farklı lezzetlerin birbirleri ile uyumunu keşfe çıkacaksınız.

"İtalyan mutfağını bir başka seviyor ve en özgün tariflerini her fırsatta mutfağımıza taşıyoruz. Siz de aynı fikirdeyseniz, gelin bu mutfaktaki zengin aromaların tadını birlikte çıkaralım."

Portakal ve cevizli, gorgonzola peynirli roka salatası

Dört peynirli risotto Ağır ateşte mevsim sebzeleriyle pişirilmiş osso bucco

Balkabaklı panna cotta

9 Ocak Pazartesi 19.00-22.00

Kaynak: Etkinlik.io

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

sponsored ads
sponsored ads
sponsored ads