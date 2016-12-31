Msa-İtalyan Mutfağı 1

İtalyan lezzetlerini uygulamalı olarak öğrenmek için siz de Mutfak Sanatları Akademisi'ndeki yerinizi ayırtın.



"En sevdiğimiz lezzetlerle yine içimizi ısıtacak bir İtalyan menüsü bizi bekliyor. Kendine has aromalarıyla harika lezzetleri bir araya getiriyor ve tadı damakta kalacak bir sofra yaratıyoruz."



Mozzarella, renkli cherry domatesler ve taze otlu bruschetta Pesto soslu fettuccine Dana antrikot; trüf yağlı fırınlanmış baby patatesler, yabanturbu sosu ile



Ricotta kek; frambuaz sos ile



2 Ocak Pazartesi, 19.00-22.00