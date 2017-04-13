Msa-İspanyol Mutfağı
İspanyol esintileri MSA mutfağında.
İspanyol esintileri MSA mutfağında...
İspanya'nın dünyaca ünlü yemeklerinin tariflerini sizlerle buluşturuyoruz. İspanyol ateşini de bu süre zarfında mutfağınıza taşıyoruz. Siz de bu klasiklerin nasıl yapıldığını öğrenmek ve sofranızı İspanyol mutfağından seçkiler ile donatmak istiyorsanız yerinizi ayırın.
İspanyol kültürünü ve gastronomisini yansıtan tariflerin yapımlarını püf noktalarıyla öğrenecek ve pratiğinizi geliştireceksiniz.
Salatalık gazpacho; mini krutonlar ve nane kreması ile
Levrek ceviche; chili biber turşusu ve mikro filizler ile
Albondigas, sarımsaklı domates soslu mini ispanyol köfteleri Çikolata soslu churros
14 Nisan Cuma, 19.00-22.00
Detaylar :
İl : İstanbul
İlce : Şişli
Mekan : Mutfak Sanatları Akademisi
Mekan Adresi : Meydan Sok. Beybi Giz Plaza B Blok No: 123-136 Ayazağa
Başlangıç Saati : 14.04.2017 19: 00: 00
Bitiş Saati : 14.04.2017 21: 00: 00
Kategori : MSA-İspanyol Mutfağı
Tür : Eğitim
Ücretlimi? : Hayır