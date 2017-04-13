İspanyol esintileri MSA mutfağında...



İspanya'nın dünyaca ünlü yemeklerinin tariflerini sizlerle buluşturuyoruz. İspanyol ateşini de bu süre zarfında mutfağınıza taşıyoruz. Siz de bu klasiklerin nasıl yapıldığını öğrenmek ve sofranızı İspanyol mutfağından seçkiler ile donatmak istiyorsanız yerinizi ayırın.



İspanyol kültürünü ve gastronomisini yansıtan tariflerin yapımlarını püf noktalarıyla öğrenecek ve pratiğinizi geliştireceksiniz.



Salatalık gazpacho; mini krutonlar ve nane kreması ile



Levrek ceviche; chili biber turşusu ve mikro filizler ile



Albondigas, sarımsaklı domates soslu mini ispanyol köfteleri Çikolata soslu churros



14 Nisan Cuma, 19.00-22.00



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Şişli



Mekan : Mutfak Sanatları Akademisi



Mekan Adresi : Meydan Sok. Beybi Giz Plaza B Blok No: 123-136 Ayazağa



Başlangıç Saati : 14.04.2017 19: 00: 00



Bitiş Saati : 14.04.2017 21: 00: 00



Kategori : MSA-İspanyol Mutfağı



Tür : Eğitim



Ücretlimi? : Hayır