Msa-İspanyol Mutfağı

İspanyol esintileri MSA mutfağında.

Msa-İspanyol Mutfağı

İspanyol esintileri MSA mutfağında...

İspanya'nın dünyaca ünlü yemeklerinin tariflerini sizlerle buluşturuyoruz. İspanyol ateşini de bu süre zarfında mutfağınıza taşıyoruz. Siz de bu klasiklerin nasıl yapıldığını öğrenmek ve sofranızı İspanyol mutfağından seçkiler ile donatmak istiyorsanız yerinizi ayırın.

İspanyol kültürünü ve gastronomisini yansıtan tariflerin yapımlarını püf noktalarıyla öğrenecek ve pratiğinizi geliştireceksiniz.

Salatalık gazpacho; mini krutonlar ve nane kreması ile

Levrek ceviche; chili biber turşusu ve mikro filizler ile

Albondigas, sarımsaklı domates soslu mini ispanyol köfteleri Çikolata soslu churros

14 Nisan Cuma, 19.00-22.00

Detaylar :

İl : İstanbul

İlce : Şişli

Mekan : Mutfak Sanatları Akademisi

Mekan Adresi : Meydan Sok. Beybi Giz Plaza B Blok No: 123-136 Ayazağa

Başlangıç Saati : 14.04.2017 19: 00: 00

Bitiş Saati : 14.04.2017 21: 00: 00

Kategori : MSA-İspanyol Mutfağı

Tür : Eğitim

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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