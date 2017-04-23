Dünya viskileri hakkında bilgi almak istiyorsanız MSA mutfağında yerinizi alın.



"İskoçya'nın coğrafyasından ve ikliminden nasibini alan, ünü ve çeşitleri kuşaktan kuşağa aktarılarak geliştirilen tecrübe ile yapılan bir içecekten bahsediyoruz. Söz konusu içeceğimiz ise viski. Viskinin hikayesini ve özelliklerini eksper Oğul Türkkan'ın anlatacağı bu eğitim; dünya viskileri hakkında bilgi edinmek ve tatma, koklama gibi duyularla viskileri nasıl ayrıştırabileceğini öğrenmek isteyenler için biçilmiş kaftan olabileceği gibi viski konusuna çekimser yaklaşanların da önyargılarından kurtulabilecekleri bir fırsat niteliğinde.



Viski tarihi ve üretici ülkelerin yanı sıra; viskinin hammaddelerini, farklı viski damıtma biçimlerini ve fıçının viskiye etkisini öğrenecek, toplam yedi adet viskinin tadımını yapacaksınız."



Harman İskoç viskisi



İrlanda viskisi



Delüks harman İskoç viskisi



Speyside bölgesi, single malt İskoç viskisi



Islay bölgesi, single malt İskoç viskisi



Delüks harman Japon viskisi



Amerikan Bourbon viskisi



*Workshop öncesi; somon fümeli kanepe, tahinli miso soslu spring roll ve mozarellalı pesto soslu bruschetta ikramdır.



24 Nisan Pazartesi, 19.00-22.00



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Şişli



Mekan : Mutfak Sanatları Akademisi



Mekan Adresi : Meydan Sok. Beybi Giz Plaza B Blok No: 123-136 Ayazağa



Başlangıç Saati : 24.04.2017 19: 00: 00



Bitiş Saati : 24.04.2017 21: 00: 00



Kategori : MSA-İskoçya'dan Dünyaya



Tür : Eğitim



Ücretlimi? : Hayır