Msa-Haftanın Yemeği

Pratik tarifleri yapım aşamasından sunumuna kadar detaylarıyla öğrenmek için siz de MSA mutfağındaki yerinizi ayırtın.

Msa-Haftanın Yemeği

Pratik tarifleri yapım aşamasından sunumuna kadar detaylarıyla öğrenmek için siz de MSA mutfağındaki yerinizi ayırtın.

"Çoğu zaman akşam ne pişireceğimiz konusunda kafamızda soru işaretleri olabilir. Sizleri günlük koşuşturmacanızın yanında yemek pişirme tasasından kurtarmak için kolları sıvıyoruz ve evinizde kolayca hazırlayacağınız tariflerle buluşturuyoruz."

Et suyu yapımı

Et suyu ile kremalı mantar çorbası

Et suyu ile mevsim sebzeleriyle ağır ateşte pişirilmiş dana yahni

Patates püresi

Mevsim sebzelerinden sebze graten

Izgara piliç göğüs

Sezar salata yapımı, ızgara piliç göğüs parçaları ile

Bolonez sos yapımı

Bolonez sos ile türetilecek spaghetti, fırında wrap, taco (Demo)

Çikolatalı sıcak kek

29 Nisan Cumartesi, 16.00-21.00

Detaylar :

İl : İstanbul

İlce : Şişli

Mekan : Mutfak Sanatları Akademisi

Mekan Adresi : Meydan Sok. Beybi Giz Plaza B Blok No: 123-136 Ayazağa

Başlangıç Saati : 29.04.2017 16: 00: 00

Bitiş Saati : 29.04.2017 18: 00: 00

Kategori : MSA-Haftanın Yemeği

Tür : Eğitim

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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