Msa-Haftanın Yemeği
Pratik tarifleri yapım aşamasından sunumuna kadar detaylarıyla öğrenmek için siz de MSA mutfağındaki yerinizi ayırtın.
Pratik tarifleri yapım aşamasından sunumuna kadar detaylarıyla öğrenmek için siz de MSA mutfağındaki yerinizi ayırtın.
"Çoğu zaman akşam ne pişireceğimiz konusunda kafamızda soru işaretleri olabilir. Sizleri günlük koşuşturmacanızın yanında yemek pişirme tasasından kurtarmak için kolları sıvıyoruz ve evinizde kolayca hazırlayacağınız tariflerle buluşturuyoruz."
Et suyu yapımı
Et suyu ile kremalı mantar çorbası
Et suyu ile mevsim sebzeleriyle ağır ateşte pişirilmiş dana yahni
Patates püresi
Mevsim sebzelerinden sebze graten
Izgara piliç göğüs
Sezar salata yapımı, ızgara piliç göğüs parçaları ile
Bolonez sos yapımı
Bolonez sos ile türetilecek spaghetti, fırında wrap, taco (Demo)
Çikolatalı sıcak kek
29 Nisan Cumartesi, 16.00-21.00
Detaylar :
İl : İstanbul
İlce : Şişli
Mekan : Mutfak Sanatları Akademisi
Mekan Adresi : Meydan Sok. Beybi Giz Plaza B Blok No: 123-136 Ayazağa
Başlangıç Saati : 29.04.2017 16: 00: 00
Bitiş Saati : 29.04.2017 18: 00: 00
Kategori : MSA-Haftanın Yemeği
Tür : Eğitim
Ücretlimi? : Hayır