"Çoğu zaman akşam ne pişireceğimiz konusunda kafamızda soru işaretleri olabilir. Sizleri günlük koşuşturmacanızın yanında yemek pişirme tasasından kurtarmak için kolları sıvıyoruz ve evinizde kolayca hazırlayacağınız tariflerle buluşturuyoruz."



Et suyu yapımı



Et suyu ile kremalı mantar çorbası



Et suyu ile mevsim sebzeleriyle ağır ateşte pişirilmiş dana yahni



Patates püresi



Mevsim sebzelerinden sebze graten



Izgara piliç göğüs



Sezar salata yapımı, ızgara piliç göğüs parçaları ile



Bolonez sos yapımı



Bolonez sos ile türetilecek spaghetti, fırında wrap, taco (Demo)



Çikolatalı sıcak kek



29 Nisan Cumartesi, 16.00-21.00



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Şişli



Mekan : Mutfak Sanatları Akademisi



Mekan Adresi : Meydan Sok. Beybi Giz Plaza B Blok No: 123-136 Ayazağa



Başlangıç Saati : 29.04.2017 16: 00: 00



Bitiş Saati : 29.04.2017 18: 00: 00



Kategori : MSA-Haftanın Yemeği



Tür : Eğitim



Ücretlimi? : Hayır