Msa-Gençler İçin Profesyonel Mutfağa

"Profesyonel Mutfağa Hazırlık" programıyla 15-17 yaş aralığındaki gençler, hem MSA'nın profesyonel şeflerinden mesleği öğrenecek hem de 11 gün boyunca sürecek uygulamalı dersler ile mutfaktaki yeteneklerini keşfedecekler.



Geleceğine karar verirken aşçılık mesleğini yakından tanımak isteyen gençlere yönelik hazırlanmış bir programdır.



*Eğitime katılabilmek için 15-17 yaş grubunda olunması ve eğitim başlangıcında nüfus cüzdanı beyanı zorunludur.



Eğitim süresince öğrenciler kendi istasyonlarında çalışmaktadır.



2 hafta boyunca hafta içi her gün ve 1 gün uygulamalı deneyim olmak üzere toplam 11 günlük bir eğitimdir.



Eğitim boyunca kullanılacak bıçak seti ve 1 adet aşçı ceketi öğrencilere hediye edilmektedir.



Tüm katılımcılara ders içerikleri ile ilgili bir kitapçık verilmektedir.



Eğitimlerin sonunda öğrencilere MSA'dan eğitime katılım sertifikası verilecektir.



23 Ocak-4 Şubat 2017 10.00-15.00



1. Gün Profesyonel Mutfağa Giriş



-Mutfaklarda çalışan aşçı pozisyonları ve görevleri



-Bıçak seçme ve kullanma teknikleri



-Kesme şekilleri ve uygulamaları



-Fırında Tavuk



-Patates Risotto



23 Ocak Pazartesi 10.00-15.00



2. Gün - Ana ve Türev Soslar Hazırlama ve Kullanma Metotları, Çorbalar



Teorik anlatım ve sonrasında:



-Tavuk stock (Demo)



-Kahverengi et suyu (Demo)



-Domates soslu penne



-Bechamel soslu Karnabahar



-Minestrone çorbası



24 Ocak Salı 10.00-15.00



3. Gün - Salata ve Pizza Yapımı



Teorik anlatım ve sonrasında:



-Karidesli Sezar salata



-Panzanella salatası



-Karışık pizza



-Köz patlıcan soslu, türk usulü pizza



25 Ocak Çarşamba 10.00-15.00



4. Gün - Pirinçler ve Pişirme Teknikleri



Teorik anlatım ve sonrasında:



-Risotto Milanese



-Tereyağlı Türk pilavı



-Yasemin pilavı



-Paella



26 Ocak Perşembe 10.00-15.00



5. Gün - Taze Makarna Hamuru ve Sos Hazırlama Teknikleri



Teorik anlatım ve sonrasında:



-Taze makarna hamuru hazırlama



-Pesto soslu fettucine



-Yaban mantar dolgulu ravioli, üç peynirli sos ile



-Gnocchi, marinara sos ile



27 Ocak Cuma 10.00-15.00



6. Gün - Balıklar ve Temizleme Teknikleri



Teorik anlatım ve sonrasında:



-Ahtapot(Demo)



-Istakoz thermidor(Demo)



-Akdeniz usulü levrek



-Fish and Chips, tartar sos ile



30 Ocak Pazartesi 10.00-15.00



7. Gün - Etler ve Pişirme Teknikleri



Teorik anlatım ve sonrasında:



-Roastbeef (DEMO)



-Kuzu karski, patates püresi, demi glace sos ve sote mantar ile



-T-bone steak (Demo)



-Karamelize soğanlı ev yapımı hamburger, sarımsaklı mayonez ile



31 Ocak Salı 10.00-15.00



8. Gün - Tavuk Porsiyonlama, Temizleme ve Pişirme Teknikleri



Teorik anlatım ve sonrasında:



-Bütün tavuğun parçalanıp porsiyonlanması



-Parmesan kaplı tavuk göğüs, beurre blanc sos ile



-Röşti Patates



-Çıtır tavuk kanatları, ev yapımı acılı barbekü sos ile



-Gremolata marineli tavuk but, chili garlic sos ile



1 Şubat Çarşamba 10.00-15.00



9. Gün – Ekmek Çeşitleri



Teorik anlatım ve sonrasında:



Focaccia ekmeği



Ciabatta ekmeği



Otlu baharatlı patatesli ekmek



Paskalya Çöreği



2 Şubat Perşembe 10.00-15.00



10. Gün - Temel Pastacılık



Teorik anlatım ve sonrasında:



Panna cotta



Çikolatalı cupcake, krem peynirli frosting ile



Şekerpare



Muzlu rulo pasta (Demo)



Çikolata parçalı ve Hindistan cevizli kurabiye



3 Şubat Cuma 10.00-15.00



11. Gün – Uygulamalı Mutfak Deneyimi



Ailelerle öğle yemeği ve sertifika dağıtılması



4 Şubat Cumartesi 10.00-15.00