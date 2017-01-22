Msa-Gençler İçin Profesyonel Mutfağa

"Profesyonel Mutfağa Hazırlık" programıyla 15-17 yaş aralığındaki gençler, hem MSA'nın profesyonel şeflerinden mesleği öğrenecek hem de 11 gün boyunca sürecek uygulamalı dersler ile mutfaktaki yeteneklerini keşfedecekler.

Msa-Gençler İçin Profesyonel Mutfağa

"Profesyonel Mutfağa Hazırlık" programıyla 15-17 yaş aralığındaki gençler, hem MSA'nın profesyonel şeflerinden mesleği öğrenecek hem de 11 gün boyunca sürecek uygulamalı dersler ile mutfaktaki yeteneklerini keşfedecekler.

Geleceğine karar verirken aşçılık mesleğini yakından tanımak isteyen gençlere yönelik hazırlanmış bir programdır.

*Eğitime katılabilmek için 15-17 yaş grubunda olunması ve eğitim başlangıcında nüfus cüzdanı beyanı zorunludur.

Eğitim süresince öğrenciler kendi istasyonlarında çalışmaktadır.

2 hafta boyunca hafta içi her gün ve 1 gün uygulamalı deneyim olmak üzere toplam 11 günlük bir eğitimdir.

Eğitim boyunca kullanılacak bıçak seti ve 1 adet aşçı ceketi öğrencilere hediye edilmektedir.

Tüm katılımcılara ders içerikleri ile ilgili bir kitapçık verilmektedir.

Eğitimlerin sonunda öğrencilere MSA'dan eğitime katılım sertifikası verilecektir.

23 Ocak-4 Şubat 2017 10.00-15.00

1. Gün Profesyonel Mutfağa Giriş

-Mutfaklarda çalışan aşçı pozisyonları ve görevleri

-Bıçak seçme ve kullanma teknikleri

-Kesme şekilleri ve uygulamaları

-Fırında Tavuk

-Patates Risotto

23 Ocak Pazartesi 10.00-15.00

2. Gün - Ana ve Türev Soslar Hazırlama ve Kullanma Metotları, Çorbalar

Teorik anlatım ve sonrasında:

-Tavuk stock (Demo)

-Kahverengi et suyu (Demo)

-Domates soslu penne 

-Bechamel soslu Karnabahar 

-Minestrone çorbası

24 Ocak Salı 10.00-15.00

3. Gün - Salata ve Pizza Yapımı

Teorik anlatım ve sonrasında:

-Karidesli Sezar salata

-Panzanella salatası

-Karışık pizza

-Köz patlıcan soslu, türk usulü pizza

25 Ocak Çarşamba 10.00-15.00

4. Gün - Pirinçler ve Pişirme Teknikleri

Teorik anlatım ve sonrasında:

-Risotto Milanese

-Tereyağlı Türk pilavı

-Yasemin pilavı

-Paella

26 Ocak Perşembe 10.00-15.00

5. Gün - Taze Makarna Hamuru ve Sos Hazırlama Teknikleri

Teorik anlatım ve sonrasında:

-Taze makarna hamuru hazırlama

-Pesto soslu fettucine

-Yaban mantar dolgulu ravioli, üç peynirli sos ile

-Gnocchi, marinara sos ile

27 Ocak Cuma 10.00-15.00

6. Gün - Balıklar ve Temizleme Teknikleri

Teorik anlatım ve sonrasında:

-Ahtapot(Demo)

-Istakoz thermidor(Demo)

-Akdeniz usulü levrek

-Fish and Chips, tartar sos ile

30 Ocak Pazartesi 10.00-15.00

7. Gün - Etler ve Pişirme Teknikleri

Teorik anlatım ve sonrasında:

-Roastbeef (DEMO)

-Kuzu karski, patates püresi, demi glace sos ve sote mantar ile

-T-bone steak (Demo)

-Karamelize soğanlı ev yapımı hamburger, sarımsaklı mayonez ile

31 Ocak Salı 10.00-15.00

8. Gün - Tavuk Porsiyonlama, Temizleme ve Pişirme Teknikleri

Teorik anlatım ve sonrasında:

-Bütün tavuğun parçalanıp porsiyonlanması

-Parmesan kaplı tavuk göğüs, beurre blanc sos ile

-Röşti Patates

-Çıtır tavuk kanatları, ev yapımı acılı barbekü sos ile

-Gremolata marineli tavuk but, chili garlic sos ile

1 Şubat Çarşamba 10.00-15.00

9. Gün – Ekmek Çeşitleri

Teorik anlatım ve sonrasında:

Focaccia ekmeği

Ciabatta ekmeği

Otlu baharatlı patatesli ekmek

Paskalya Çöreği

2 Şubat Perşembe 10.00-15.00

10. Gün - Temel Pastacılık

Teorik anlatım ve sonrasında:

Panna cotta

Çikolatalı cupcake, krem peynirli frosting ile

Şekerpare

Muzlu rulo pasta (Demo)

Çikolata parçalı ve Hindistan cevizli kurabiye

3 Şubat Cuma 10.00-15.00

11. Gün – Uygulamalı Mutfak Deneyimi

Ailelerle öğle yemeği ve sertifika dağıtılması

4 Şubat Cumartesi 10.00-15.00

Kaynak: Etkinlik.io

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