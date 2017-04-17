Günlük rutinimizin vazgeçilmez parçalarından kahve MSA'da!



Her daim severek tükettiğimiz bu içeceği evinizde kullanabileceğiniz doğru ekipmanlarla hazırlayarak çeşitlendirmek, hazırladığınız kahvelerin yanına yakışan lezzetlerle misafirlerinizi kusursuz bir şekilde ağırlamak istiyorsanız bu Workshop tam size göre.



Workshop'ta yapılacak olan lezzetler;



Kakaolu fındıklı biscotti



Bademli ay kurabiye



Kahve sınıfında öğrenilecek olan kahveler ve ekipmanlar;



Tavada kahve çekirdeği kavurma (Demo) Kavrulan çekirdeğin el değirmeninde öğütülmesi (Demo)



Türk kahvesi French press Moka pot (demo)



Filtre kahve



NELER ÖĞRENECEĞİM?



Bu workshop'ta önce mutfağa girerek kahvenin yanına en çok yakışan ve en pratik lezzetleri kendiniz hazırlayacak, hazırladığınız lezzetleri kavanozlayıp dilediğiniz zaman misafirlerinize sunabileceksiniz. Sonrasında ise evinizde kullanabileceğiniz ekipmanlar ile evde kahve hazırlama tekniklerini öğrenecek, kahve türleri ile hangi ekipman için hangi kahve çeşidini seçmeniz gerektiği hakkında bilgi sahibi olacaksınız. Kapsül kahve makinelerinden, moka pot'a farklı kahve ekipmanlarını tanıyacak, kendi zevkinize göre hazırlayacağınız reçetelerle misafirlerinize unutulmaz bir kahve deneyimi yaşatacaksınız.



18 Nisan Salı, 10.00-16.00



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Şişli



Mekan : Mutfak Sanatları Akademisi



Mekan Adresi : Meydan Sok. Beybi Giz Plaza B Blok No: 123-136 Ayazağa



Başlangıç Saati : 18.04.2017 10: 00: 00



Bitiş Saati : 18.04.2017 12: 00: 00



Kategori : MSA-Evde Kahve



Tür : Eğitim



Ücretlimi? : Hayır