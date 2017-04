Msa-Etler ve Pişirme Teknikleri

"Etler ve Pişirme Teknikleri", Mutfak Sanatları Akademisi'nde yeniden sizlerle birlikte...



"Bonfile, antrikot, dana pirzola veya lokum. Farklı etler ile hazırlanan yemekler her daim ilgi odağımızda. Farklı etleri farklı pişirme teknikleriyle birleştirdiğimiz ve tadı damağınızda kalacak tariflerle sizleri buluşturacağımız bu workshop'u kaçırmamanızı öneririz.



Doğru yemek için doğru eti seçmeyi öğreneceğiniz gibi, etin kısımlarından temizlemeye, marinasyon aşamasından en ince pişirme detaylarına kadar et konusunda merak ettiğiniz sorulara cevap bulabileceksiniz."



Beef Wellington (Demo)



Dana pirzola;, biberiye sos, enginarlı ılık kuskus salatası ve sote kuşkonmaz ile



5 otla marine edilmiş kuzu sırtı; rosto sarımsaklı patates püresi ve demi- glace sos ile



*Çikolatalı parfe ikramdır.



17 Nisan Pazartesi, 19.00-23.00



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Şişli



Mekan : Mutfak Sanatları Akademisi



Mekan Adresi : Meydan Sok. Beybi Giz Plaza B Blok No: 123-136 Ayazağa



Başlangıç Saati : 17.04.2017 19: 00: 00



Bitiş Saati : 17.04.2017 21: 00: 00



