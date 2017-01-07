Msa-Etler ve Pişirme Teknikleri

"Etler ve Pişirme Teknikleri", Mutfak Sanatları Akademisi'nde yeniden sizlerle birlikte...



"Yeni yılda yapılacaklar" listenizden bir madde daha eksiltin. Artık siz de etin marinasyon aşamasından mükemmel pişirme ayarına tüm teknik bilgilerini öğrenerek misafirlerinizin damaklarını büyüleyebilirsiniz. Etler konusunda bütün sorularınıza cevap bulurken, özenle seçilmiş lezzetlere doyacağınız enfes bir Workshop sizi MSA'da bekliyor."



Ağır ateşte pişirilmiş dana kaburga; firik pilavı ve frenk soğanlı yoğurt sos ile (Demo) Şarap ve sarımsak marineli Dallas steak; duchess patates, morel mantarlı demi glace sos ile



Kuzu külbastı; tereyağlı tırnak pide, yoğurt ve sarımsaklı domates sos ile



*Tatlı ikramdır.



8 Ocak Pazar 10.00-14.00