Başlangıcından tatlısına, yemeklerin bira ile uyumunu deneyimleyecek ve damak tadınıza uygun biraları nasıl seçebileceğinizi öğrenmek için siz de MSA mutfağındaki yerinizi ayırtın.



"Hem bira hem de Meksika Mutfağı'na olan merakımızı tahmin edebilirsiniz. Kökeni Tejano kültürüne dayanan ve Meksika'dan Texas'a göç etmiş bir mutfağın hikayesi Tex-Mex ile ona eşlik eden biranın uyumu ise tartışılmaz bir gerçek. Siz de bu kültürün inceliklerini öğrenerek bira ile olan yolculuğuna tanık olmak istiyorsanız, MSA ikramları ile mükemmel bir akşamın sözünü veriyoruz."



White ale & Levrek ceviche (İkram)



Amerikan lager & Sebzeli ve cheddarlı nachos; sour cream ile



Pastörsüz pilsener & Chili con carne; çıtır tortilla ve guacamole sos ile (İkram)



Red ale & Tavuk burritos



Amerikan craft & Acılı Meksika steak; domatesli chipotle sos ile



Belçika golden strong ale & Leche frita; acılı çikolata sos ile (İkram)



19 Nisan Çarşamba, 19.00-22.30



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Şişli



Mekan : Mutfak Sanatları Akademisi



Mekan Adresi : Meydan Sok. Beybi Giz Plaza B Blok No: 123-136 Ayazağa



Başlangıç Saati : 19.04.2017 19: 00: 00



Bitiş Saati : 19.04.2017 21: 00: 00



Kategori : MSA-Eşlik Edenler Tex-Mex



Tür : Eğitim



Ücretlimi? : Hayır