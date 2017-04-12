Temel şarap kategorileri ve şaraplara eşlik etmek üzere özenle seçilmiş yaratıcı lezzetler için siz de Mutfak Sanatları Akademisi'ndeki yerinizi ayırtın.



"Dünyaca ünlü şarap eksperi Oğul Türkkan eşliğinde gerçekleşecek bu Workshop, temel şarap kategorileri ve şaraplara eşlik etmek üzere hazırlanmış özel tatları odağına alıyor. Kendi hazırladığınız lezzetler ve MSA'nın ikramları ise iyi bir gün geçireceğinizin garantisi.



Hangi yemekle hangi şarabı seçmeniz gerektiğini, farklı lezzetlerin şarap üzerindeki etkilerini ve karakterinize hitap eden şarapların hangileri olduğunu öğrenebileceksiniz. Chardonnay, Merlot, Shiraz ve Cabernet gibi çeşitli üzümlerden üretilen şaraplar hakkında bilgiler de workshop'a dahil."



Avokado, domates ve taze fesleğenli bruschetta (İkram)



Karides şiş; kişniş, lime ve şarap sos ile



Kars gravyeri ile granite edilmiş güveçte mantar



Yeşil körili tavuk; çıtır bagetler ile



Ekmek üstü pane keçi peyniri ve frambuaz sos



Yedikule marulu içerisinde ton balığı; mayonez, kapari ve frenk soğanı ile (İkram)



Camembert ve füme hindili kanepe; dolmalık yeşil biber ile (İkram)



Erik soslu bonfile şişleri



Bitter çikolatalı mus; böğürtlen sos ile (ikram)



13 Nisan Perşembe, 19.00-22.30



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Şişli



Mekan : Mutfak Sanatları Akademisi



Mekan Adresi : Meydan Sok. Beybi Giz Plaza B Blok No: 123-136 Ayazağa



Başlangıç Saati : 13.04.2017 19: 00: 00



Bitiş Saati : 13.04.2017 21: 00: 00



Kategori : MSA-Eşlik Edenler



Tür : Eğitim



Ücretlimi? : Hayır