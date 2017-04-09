Makarna hamuru açıp, sos ve dolgu uyarlaması hazırlamayı öğrenmek istiyorsanız, Mutfak Sanatları Akademisi'nde gerçekleşecek olan "El Yapımı Makarnalar" workshop etkinliği tam size göre.



Un, su, yumurta ve zeytinyağı... Kusursuz makarna hamurunun yapı taşları aslında sadece bu malzemeler. El yapımı makarnanın tartışmasız lezzetini yakalamak için hamurundan sosuna makarna yapmayı bu workshop'ta öğrenebilirsiniz.



Dört peynirli kızarmış ravioli; taze kekikli domates sos ile



Bonfile ve kestane mantarlı, kremalı el yapımı tagliatelle



Parmesan gnocchi; beyaz şaraplı sos ile



Vişne soslu panna cotta ikramdır.



Makarna hamuru hazırlamayı, hazırladığınız hamurdan gnocchi, tagliatellei ve ravioli gibi çeşitleri uygulamayı ve onlara en yakışan eşlikçi soslarla servis etmeyi öğreneceksiniz.



10 Nisan Pazartesi, 19.00-23.00



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Şişli



Mekan : Mutfak Sanatları Akademisi



Mekan Adresi : Meydan Sok. Beybi Giz Plaza B Blok No: 123-136 Ayazağa



Başlangıç Saati : 10.04.2017 19: 00: 00



Bitiş Saati : 10.04.2017 21: 00: 00



Kategori : MSA-El Yapımı Makarnalar



Tür : Eğitim



Ücretlimi? : Hayır