Msa-El Yapımı Makarnalar

Makarna açmak, el yapımı makarnaları pişirmek ve afiyetle yemek için MSA şefleri sizleri bekliyor.



Siz de makarnanızı kendi ellerinizle hazırlayabilir, hatta bunu evinizde dilediğinizce tekrar edebilirsiniz. Makarnanızın üzerini harika soslarla taçlandırıp, raviolinize nefis dolgular hazırlayacağınız bu enfes makarna Workshop'una ajandanıza mutlaka not edin.



Menu



Domates soslu, köz patlıcan dolgulu tortellini



Deniz mahsüllü fettuccine



Spaghetti bolognese, parmesan ve frenk soğan ile



*Tatlı ikramdır.



21 Ocak Cumartesi 16.00-20.00