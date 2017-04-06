Annenizin, anneannenizin açtığı böreğin tadı hala damağınızdaysa ve bir türlü sizin börekleriniz onların yaptıklarına benzemiyorsa, "El Açması Börek" workshop'una davetlisiniz.



Anneniz ve anneannenizin açtığı böreklerin tadı muhtemelen hala damaklarınızdadır. Neyse ki bu workshop ile; hafızalarınızdaki tatları yeniden keşfederek anneniz ve anneanneniz gibi börek açabilir, pratiğinizi geliştirebilirsiniz.



Geleneksel yöntemler ve malzemeler kullanarak börek hamuru hazırlamayı; hamur yoğurma, el ile açma ve pişirme işlemlerine kadar, börek hazırlamanın her aşamasını öğreneceksiniz.



Katmanlı hamurlar konusunda uzmanlaşmak isteyen mutfak meraklıları, café, coffee shop gibi işletme sahipleri ve hamur alanında tecrübe edinmek isteyen aşçılık öğrencileri ve mezunları katılabilir.



Beyaz peynir ve maydanozlu su böreği



Kıymalı kol böreği



Patatesli kol böreği (Demo)



Laz böreği



7 Nisan Cuma, 10.00-17.00



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Şişli



Mekan : Mutfak Sanatları Akademisi



Mekan Adresi : Meydan Sok. Beybi Giz Plaza B Blok No: 123-136 Ayazağa



Başlangıç Saati : 07.04.2017 10: 00: 00



Bitiş Saati : 07.04.2017 12: 00: 00



Kategori : MSA - El Açması Börek



Tür : Eğitim



Ücretlimi? : Hayır