Msa - El Açması Börek

Annenizin, anneannenizin açtığı böreğin tadı hala damağınızdaysa ve bir türlü sizin börekleriniz onların yaptıklarına benzemiyorsa siz de El Açması Börek workshop'una davetlisiniz.



"El Açması Börek'te geleneksel yöntemleri ve malzemeleri kullanarak, kendi ellerinizle hamurunu yoğurmaktan, yine el ile açma ve pişirmeye kadar her aşamasını uygulamalı olarak deneyimleyeceksiniz.



Bu program ile çocukluğunuzun tatlarını yeniden keşfedeceksiniz."



Kimler Katılabilir?



Kendi evinde ya da işletmesinde el açması börek hazırlamak ve sunmak isteyen mutfakseverler



El açması börek alanında tecrübe edinmek isteyen aşçılık veya pastacılık öğrencileri ve mezunları



Geleneksel mutfak meraklıları



Program Detayları



Eğitim süresince katılımcılar MSA'nın özel "Artisan Ekmek" mutfağında, kendi özel istasyonlarında tek kişi olarak çalışacaktır.



Tüm katılımcılara önlük seti ve reçeteleri içeren kitapçık verilecektir.



Eğitim süresince sabah atıştırmalıkları ve gün boyu içecekler MSA'nın ikramı olacaktır.



Eğitimin sonunda MSA eğitmen şefinin imzaladığı özel sertifika verilecektir.



*Program 7 saat sürmektedir.



**Derslerin telafisi yapılmaz. Ücret iadesi yoktur.



13 Ocak Cuma 10.00-17.00



Beyaz peynir ve maydanozlu su böreği



Kıymalı kol böreği Patatesli kol böreği (Demo) Laz böreği