Msa-Deniz Ürünleri ve Pişirme Teknikleri

Deniz ürünlerini ayıklama tekniklerinden, fileto çıkartılmasına ve pişirme tekniklerini ustalarından öğrenmek istiyorsanız MSA'nın "Deniz Ürünleri ve Pişirme Teknikleri" workshop'una davetlisiniz.



Mevsimin en taze deniz ürünlerini en lezzetli tarifler ile buluşturup, deniz kokusunu sofranıza taşımaya var mısınız? Burada öğreneceğiniz tuzda pişirme ve fileto çıkarma gibi tekniklerle balık keyfinizi dilediğiniz zaman evinizde de yaşabileceksiniz. Şimdiden rastgele!



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Tuzda levrek balığı; fırınlanmış baharatlı baby patatesler ile (Demo)



Soya soslu kalamar ızgara



Parmesan kaplı karides; narenciyeli rosto pancar püresi ve mikro filizler ile



Hamsi tava; kırmızı soğan ve mor lahana turşusu ile



*Tatlı ikramdır.



15 Ocak Pazar 16.00-20.00