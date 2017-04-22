Deniz ürünlerini çok seviyor ve nasıl pişireceğinizi bilemiyorsanız bu workshop'u kaçırmayın.



"Mevsimin en taze deniz ürünlerini en lezzetli tariflerle buluşturuyoruz. Haliyle deniz kokusunu da sofranıza taşıyoruz. MSA şefleri tarafından özenle hazırlanmış bir menüyle keyifli bir yolculuğa yelken açıyoruz.



Buğulama, fırın ve tavada pişirme tekniklerini tüm detaylarıyla öğrenecek, öğrendiğiniz tekniklerle yaratıcı reçeteler yapacak ve balık keyfinizi dilediğiniz zaman evinizde yaşayabileceksiniz."



Ahtapot salatası; renkli biberler, beyaz şarap ve tereyağı sos ile (Demo)



Fırında hardallı somon; wasabili patates püresi ve beurre blanc sos ile



Levrek buğulama; buharda yasemin pilavı ile



Mezgit tava; mini roka salatası ile



*Tahinli parfe ikramdır.



22 Nisan Cumartesi, 16.00-20.00



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Şişli



Mekan : Mutfak Sanatları Akademisi



Mekan Adresi : Meydan Sok. Beybi Giz Plaza B Blok No: 123-136 Ayazağa



Başlangıç Saati : 22.04.2017 16: 00: 00



Bitiş Saati : 22.04.2017 18: 00: 00



Kategori : MSA-Deniz Ürünleri ve Pişirme Teknikler



Tür : Eğitim



Ücretlimi? : Hayır