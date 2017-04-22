Msa-Deniz Ürünleri ve Pişirme Teknikler
Deniz ürünlerini çok seviyor ve nasıl pişireceğinizi bilemiyorsanız bu workshop'u kaçırmayın.
Deniz ürünlerini çok seviyor ve nasıl pişireceğinizi bilemiyorsanız bu workshop'u kaçırmayın.
"Mevsimin en taze deniz ürünlerini en lezzetli tariflerle buluşturuyoruz. Haliyle deniz kokusunu da sofranıza taşıyoruz. MSA şefleri tarafından özenle hazırlanmış bir menüyle keyifli bir yolculuğa yelken açıyoruz.
Buğulama, fırın ve tavada pişirme tekniklerini tüm detaylarıyla öğrenecek, öğrendiğiniz tekniklerle yaratıcı reçeteler yapacak ve balık keyfinizi dilediğiniz zaman evinizde yaşayabileceksiniz."
Ahtapot salatası; renkli biberler, beyaz şarap ve tereyağı sos ile (Demo)
Fırında hardallı somon; wasabili patates püresi ve beurre blanc sos ile
Levrek buğulama; buharda yasemin pilavı ile
Mezgit tava; mini roka salatası ile
*Tahinli parfe ikramdır.
22 Nisan Cumartesi, 16.00-20.00
Detaylar :
İl : İstanbul
İlce : Şişli
Mekan : Mutfak Sanatları Akademisi
Mekan Adresi : Meydan Sok. Beybi Giz Plaza B Blok No: 123-136 Ayazağa
Başlangıç Saati : 22.04.2017 16: 00: 00
Bitiş Saati : 22.04.2017 18: 00: 00
Kategori : MSA-Deniz Ürünleri ve Pişirme Teknikler
Tür : Eğitim
Ücretlimi? : Hayır