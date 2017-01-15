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Msa-Deniz Ürünleri-Glütensiz

Msa-Deniz Ürünleri-Glütensiz

Deniz ürünlerini ayıklama tekniklerinden, fileto çıkartılmasına ve pişirme tekniklerini ustalarından öğrenmek istiyorsanız MSA'nın "Deniz Ürünleri ve Pişirme Teknikleri" workshop'una davetlisiniz.

Msa-Deniz Ürünleri-Glütensiz

Deniz ürünlerini ayıklama tekniklerinden, fileto çıkartılmasına ve pişirme tekniklerini ustalarından öğrenmek istiyorsanız MSA'nın "Deniz Ürünleri ve Pişirme Teknikleri" workshop'una davetlisiniz.

Mevsimin en taze deniz ürünlerini en lezzetli tarifler ile buluşturup, deniz kokusunu sofranıza taşımaya var mısınız? Burada öğreneceğiniz tuzda pişirme ve fileto çıkarma gibi tekniklerle balık keyfinizi dilediğiniz zaman evinizde de yaşabileceksiniz. Şimdiden rastgele!

Menu

Tuzda levrek balığı; fırınlanmış baharatlı baby patatesler ile (Demo)

Soya soslu kalamar ızgara

Parmesan kaplı karides; narenciyeli rosto pancar püresi ve mikro filizler ile

Hamsi tava; kırmızı soğan ve mor lahana turşusu ile

*Tatlı ikramdır.

15 Ocak Pazar 16.00-20.00

Kaynak: Etkinlik.io

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15 Ocak, Kalamar
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