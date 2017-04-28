Kek yapımı, ganaj yapımı ve frosting hazırlamasına ek olarak süsleme sanatınının tüm püf noktalarını öğrenmek için siz de MSA mutfağındaki yerinizi alın.



Kendisi küçük olabilir, ama ne var ki lezzeti bir o kadar büyük. Kusursuz kek tariflerimizi nefis iç dolgular ve frosting süsleme sanatıyla birleştirdiğimiz bu workshop vazgeçilmeziniz olmaya aday.



Portakal curd dolgulu vanilyalı cupcake; pralinli buttercream ile



Sütlü çikolata parçacıklı mud cupcake, vanilyalı krem peynir frosting ile



Hindistancevizi dolgulu fındıklı cupcake; İsviçre buttercream ile



*Tuzlu kurabiyeler ikramdır.



29 Nisan Cumartesi, 10.00-14.00



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Şişli



Mekan : Mutfak Sanatları Akademisi



Mekan Adresi : Meydan Sok. Beybi Giz Plaza B Blok No: 123-136 Ayazağa



Başlangıç Saati : 29.04.2017 10: 00: 00



Bitiş Saati : 29.04.2017 12: 00: 00



Kategori : MSA-Cupcake'ler



Tür : Eğitim



Ücretlimi? : Hayır