Msa-Cupcake'ler

Birbirinden lezzetli minik kekler hazırlamak için MSA mutfağında gerçekleşecek "Cupcake'ler" workshop etkinliğinde yerinizi alın.



"Kendi küçük ama lezzeti büyük cupcake'ler MSA mutfağına konuk oluyor. En özel kek ve iç dolgu tariflerimizi frosting süsleme sanatıyla buluşturduğumuz bu görsel şölen ilginizi çekiyorsa biletinizi şimdiden alın."



Balkabaklı ve sütlü çikolatalı cupcake, tahinli Fransız butter cream frosting ile



Ayva marmeladı dolgulu ve bademli cupcake, kaymaklı frosting ile



Bitter çikolatalı ve portakallı cupcake, portakal jelly dolgu, vanilyalı krem peynir frosting ile



*Tuzlu atıştırmalıklar ikramdır.



12 Ocak Perşembe, 10.00-14.00