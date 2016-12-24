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Msa - Çikolata Butiği-Yılbaşı Özel

Msa - Çikolata Butiği-Yılbaşı Özel

En sevilen atıştırmalıklardan olan çikolata, MSA mutfak şefleri tarafından hazırlanacak, siz de afiyetle tadacaksınız."Kişiye özel o enfes çikolataları hazırlamak titizlik gerektirdiği gibi, uygun ısıda doğru tekniklerle en kaliteli malzemeyi buluşturmak da başlı başına bir konudur.

Msa - Çikolata Butiği-Yılbaşı Özel

En sevilen atıştırmalıklardan olan çikolata, MSA mutfak şefleri tarafından hazırlanacak, siz de afiyetle tadacaksınız.

"Kişiye özel o enfes çikolataları hazırlamak titizlik gerektirdiği gibi, uygun ısıda doğru tekniklerle en kaliteli malzemeyi buluşturmak da başlı başına bir konudur. Hele ki önümüz yılbaşıysa onu bir de en güzel şekilde süslemek gerekir. Siz de damakta eriyen o taze çikolatanın peşindeyseniz, ve sevdikleriniz de birer çikolata aşığıysa, bu workshop tam size göre." 

Fıstıklı kesme bitter çikolata

Patlamış mısır ve yaban mersinli roche; beyaz çikolata ile

Tarçınlı portakallı pralin; bitter çikolata ile

*Tuzlu atıştırmalıklar ikramdır.

25 Aralık Pazar, 10.00-14.00

Kaynak: Etkinlik.io

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