Msa-Çikolata Butiği

Çikolatanın mutlulukla kesinlikle ilgisi var diyenler bu etkinlik sizin için...



"Keşfi Aztekler'e dayanan ve tanrıların bir lütfu olduğuna inanılan kakaounun 4000 yıllık bir geçmişi var ve o hala tüm yüzleri gülümsetmeye devam ediyor. Siz de tam anlamıyla bir çikolata aşığı iseniz, kendi çikolata butiğinizi hazırlayarak nefis el yapımı çikolatalarınızla sevdiklerinizin yüzlerini gülümsetmeye bekliyoruz."



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Muzlu karamel dolgulu pralin



Tarçınlı ve bademli trüf



Bitter bar çikolata; fındık, kurutulmuş çilek, fıstık ve hibisküs ile



*Tuzlu atıştırmalıklar ikramdır.



21 Ocak Cumartesi 10.00-14.00