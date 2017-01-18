Msa- Cheesecake'ler

Cheesecake yapım tekniklerini ve püf noktaları öğrenmek için, MSA'nın "Cheesecake" workshop etkinliğindeki yerinizi alın.



"En sevdiğimiz cheesecake tarifleri mevsim lezzetleriyle birleşince tadına doyum olmuyor. Detaylı teknik bilgiler ve püf noktaları ile dolu, içi ile dışını da birbirine en yakışan lezzetlerle süsleyeceğiniz tariflerden oluşan bu workshop kaçmaz! Üstelik evinize de götüreceğiniz birbibinden lezzetli cheesecake'ler de sabırla bekleyen damakları şenlendirecek."



Bitter çikolatalı cheesecake; brownie kek katmanları ile



Fıstık ezmeli bademli cheesecake



Narlı ve beyaz çikolatalı cheesecake



19 Ocak Perşembe 10.00-14.00