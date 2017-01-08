Msa-Burgers&fries

Kendi burgerinizi kendiniz yapmak istiyorsanız MSA mutfağında gerçekleşecek bu workshop etkinliğini kaçırmayın.



"Kapı kapı dolaşıp burgerci denemeyin, kalpleri evinizde fethedin. Dilerseniz kendi keyfiniz için, dilerseniz eşe dosta caka satmak için veya belki de sevgiliye hava atmak için gelin burger yapmayı öğrenin. Yanında enfes kızarmış patatesinden soğan halkalarına; mantar ketçabından özel mayonezine kadar bu burger %100 sizin."



Cheeseburger; köz patlıcan sos ve yeşillikler ile



Tavuk burger; mantar ketçap sos, karamelize soğan ve yeşillikler ile



Bira paneli soğan halkaları ve cajun baharatlı patates kızartması



Ev yapımı sarımsaklı ve acılı mayonez



*Tatlı ikramdır.



8 Ocak Pazar 16.00-20.00