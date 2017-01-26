Msa-Biraya Eşlik Edenler

Bu sefer de temel bira kategorilerinin önde gelen örnekleri ve onlara eşlik etmek üzere özenle seçilmiş yaratıcı lezzetlerle MSA'da!



"Dünyaca ünlü eksper Oğul Türkkan eşliğinde gerçekleşecek bu eğitimde, başlangıcından tatlısına hangi yemek ile hangi biranın uyumlu olduğunu, lezzetlerin birbirleriyle etkileşimlerini ve damak tadımıza uygun biraları nasıl seçeceğimizi öğreniyoruz. Ale, Lager, Pilsener gibi bira çeşitleri hakkında detaylı bilgiyle donatılırken, kendi ellerinizle hazırlayacağınız



atıştırmalıklar ve MSA ikramları ile mükemmel bir akşam geçirmek istiyorsanız bekliyoruz."



Menu



%100 Malt Lager & Taze baharatlı bruschetta; domates, fesleğen ve zeytin ile (İkram) Red Ale & Peynir tabağı; sarımsaklı çıtır baget, kimyonlu gouda, emmental ve isli çerkez peyniri ile (İkram)



Pastörsüz Pilsener & Parmesanlı patates kızartması



White Ale & Karides tempura; el yapımı acılı kokteyl sos ile



Alman usulü Lager & Acı hardallı füme kaburga ile açık sandviç (İkram)



Amber Ale & Ilık soba noodle salatası; karışık sebzeler ve bira vinaigrette ile



Red Ale & Füme gazpacho (İkram)



Amerikan Craft & Marineli tantuni dürüm



Belçika Strong Ale & Limon, tarçın, karanfil ve ballı panna cotta (İkram)



26 Ocak Perşembe 19.00-22.30