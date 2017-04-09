Msa-Bira 101
Sevdiğiniz lezzetin kaynağına inmek, tarihini öğrenmek, lezzet yelpazesindeki farklı tonlar hakkında sohbet edebilecek seviyeye gelmek için MSA mutfağındaki yerinizi ayırtın.
Sevdiğiniz lezzetin kaynağına inmek, tarihini öğrenmek, lezzet yelpazesindeki farklı tonlar hakkında sohbet edebilecek seviyeye gelmek için MSA mutfağındaki yerinizi ayırtın.
"Yeme-içme eksperi Oğul Türkkan'ın sunumu ve anlatımının ardından, Lager ve Ale serilerinin tadımı ile iki ayrı bölümden oluşacak eğitimde; toplam 14 farklı biranın tadımını yaparak, lezzetlerin malzemeler ve koşullar ile harmanlandığında nasıl farklılaşabildiğine şahit olacaksınız."
Lager Tadımı
Amerikan Lager
%100 Malt Filtresiz Lager
Pilsener
Pastörsüz Pilsener
Amerikan Craft
Yüksek Alkollü Lager
%100 Malt
Ale Tadımı
Buğday Birası
White Ale
Amber Ale
Red Ale
ESB
Belçika Strong Ale
Irish Stout
*Yöresel ve ithal peynirler ile atıştırmalıklar ikramdır.
10 Nisan Pazartesi, 19.00-22.00
Detaylar :
İl : İstanbul
İlce : Şişli
Mekan : Mutfak Sanatları Akademisi
Mekan Adresi : Meydan Sok. Beybi Giz Plaza B Blok No: 123-136 Ayazağa
Başlangıç Saati : 10.04.2017 19: 00: 00
Bitiş Saati : 10.04.2017 21: 00: 00
Kategori : MSA-Bira 101
Tür : Eğitim
Ücretlimi? : Hayır