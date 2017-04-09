Sevdiğiniz lezzetin kaynağına inmek, tarihini öğrenmek, lezzet yelpazesindeki farklı tonlar hakkında sohbet edebilecek seviyeye gelmek için MSA mutfağındaki yerinizi ayırtın.



"Yeme-içme eksperi Oğul Türkkan'ın sunumu ve anlatımının ardından, Lager ve Ale serilerinin tadımı ile iki ayrı bölümden oluşacak eğitimde; toplam 14 farklı biranın tadımını yaparak, lezzetlerin malzemeler ve koşullar ile harmanlandığında nasıl farklılaşabildiğine şahit olacaksınız."



Lager Tadımı



Amerikan Lager



%100 Malt Filtresiz Lager



Pilsener



Pastörsüz Pilsener



Amerikan Craft



Yüksek Alkollü Lager



%100 Malt



Ale Tadımı



Buğday Birası



White Ale



Amber Ale



Red Ale



ESB



Belçika Strong Ale



Irish Stout



*Yöresel ve ithal peynirler ile atıştırmalıklar ikramdır.



10 Nisan Pazartesi, 19.00-22.00



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Şişli



Mekan : Mutfak Sanatları Akademisi



Mekan Adresi : Meydan Sok. Beybi Giz Plaza B Blok No: 123-136 Ayazağa



Başlangıç Saati : 10.04.2017 19: 00: 00



Bitiş Saati : 10.04.2017 21: 00: 00



Kategori : MSA-Bira 101



Tür : Eğitim



Ücretlimi? : Hayır