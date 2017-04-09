Msa-Bira 101

Sevdiğiniz lezzetin kaynağına inmek, tarihini öğrenmek, lezzet yelpazesindeki farklı tonlar hakkında sohbet edebilecek seviyeye gelmek için MSA mutfağındaki yerinizi ayırtın.

Msa-Bira 101

Sevdiğiniz lezzetin kaynağına inmek, tarihini öğrenmek, lezzet yelpazesindeki farklı tonlar hakkında sohbet edebilecek seviyeye gelmek için MSA mutfağındaki yerinizi ayırtın.

"Yeme-içme eksperi Oğul Türkkan'ın sunumu ve anlatımının ardından, Lager ve Ale serilerinin tadımı ile iki ayrı bölümden oluşacak eğitimde; toplam 14 farklı biranın tadımını yaparak, lezzetlerin malzemeler ve koşullar ile harmanlandığında nasıl farklılaşabildiğine şahit olacaksınız."

Lager Tadımı

Amerikan Lager

%100 Malt Filtresiz Lager

Pilsener

Pastörsüz Pilsener

Amerikan Craft 

Yüksek Alkollü Lager

%100 Malt

Ale Tadımı

Buğday Birası

White Ale

Amber Ale

Red Ale

ESB

Belçika Strong Ale

Irish Stout 

*Yöresel ve ithal peynirler ile atıştırmalıklar ikramdır.

10 Nisan Pazartesi, 19.00-22.00

Detaylar :

İl : İstanbul

İlce : Şişli

Mekan : Mutfak Sanatları Akademisi

Mekan Adresi : Meydan Sok. Beybi Giz Plaza B Blok No: 123-136 Ayazağa

Başlangıç Saati : 10.04.2017 19: 00: 00

Bitiş Saati : 10.04.2017 21: 00: 00

Kategori : MSA-Bira 101

Tür : Eğitim

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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Istanbul, İstanbul, 10 Nisan, Ayazağa, Belçika, Şişli, Türk
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