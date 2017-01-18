Msa-Bira 101

lezzet yelpazesindeki farklı tonlar hakkında sohbet edebilmek veya dilerseniz sadece genel kültürünüzü zenginleştirmek için katılabileceğiniz kapsamlı bir eğitim programı MSA'da sizleri bekliyor.



Yeme-içme eksperi Oğul Türkkan'ın sunumu ve anlatımının ardından, Lager ve Ale serilerinin tadımı ile iki ayrı bölümden oluşacak eğitimde; toplam 14 farklı biranın tadımını yapacak, lezzetlerin malzemeler ve koşullar ile harmanlandığında nasıl ayrışabildiğine şahit olacaksınız. Bu eşsiz deneyim için şimdiden yerinizi alın.



LAGER TADIMI



Amerikan Lager



%100 Malt Filtresiz Lager



Pilsener



Pastörsüz Pilsener



Amerikan Craft Yüksek Alkollü Lager



%100 Malt



ALE TADIMI



Buğday Birası



White Ale



Amber Ale



Red Ale



ESB



Belçika Strong Ale



Irish Stout Yöresel ve ithal peynirler ile atıştırmalıklar ikramdır.



19 Ocak Perşembe, 19.00-22.00