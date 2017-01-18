lezzet yelpazesindeki farklı tonlar hakkında sohbet edebilmek veya dilerseniz sadece genel kültürünüzü zenginleştirmek için katılabileceğiniz kapsamlı bir eğitim programı MSA'da sizleri bekliyor.
Yeme-içme eksperi Oğul Türkkan'ın sunumu ve anlatımının ardından, Lager ve Ale serilerinin tadımı ile iki ayrı bölümden oluşacak eğitimde; toplam 14 farklı biranın tadımını yapacak, lezzetlerin malzemeler ve koşullar ile harmanlandığında nasıl ayrışabildiğine şahit olacaksınız. Bu eşsiz deneyim için şimdiden yerinizi alın.
LAGER TADIMI
Amerikan Lager
%100 Malt Filtresiz Lager
Pilsener
Pastörsüz Pilsener
Amerikan Craft Yüksek Alkollü Lager
%100 Malt
ALE TADIMI
Buğday Birası
White Ale
Amber Ale
Red Ale
ESB
Belçika Strong Ale
Irish Stout Yöresel ve ithal peynirler ile atıştırmalıklar ikramdır.
19 Ocak Perşembe, 19.00-22.00
Msa-Bira 101
lezzet yelpazesindeki farklı tonlar hakkında sohbet edebilmek veya dilerseniz sadece genel kültürünüzü zenginleştirmek için katılabileceğiniz kapsamlı bir eğitim programı MSA'da sizleri bekliyor.
lezzet yelpazesindeki farklı tonlar hakkında sohbet edebilmek veya dilerseniz sadece genel kültürünüzü zenginleştirmek için katılabileceğiniz kapsamlı bir eğitim programı MSA'da sizleri bekliyor.