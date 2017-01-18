Msa-Bira 101

lezzet yelpazesindeki farklı tonlar hakkında sohbet edebilmek veya dilerseniz sadece genel kültürünüzü zenginleştirmek için katılabileceğiniz kapsamlı bir eğitim programı MSA'da sizleri bekliyor.

Msa-Bira 101

lezzet yelpazesindeki farklı tonlar hakkında sohbet edebilmek veya dilerseniz sadece genel kültürünüzü zenginleştirmek için katılabileceğiniz kapsamlı bir eğitim programı MSA'da sizleri bekliyor.

Yeme-içme eksperi Oğul Türkkan'ın sunumu ve anlatımının ardından, Lager ve Ale serilerinin tadımı ile iki ayrı bölümden oluşacak eğitimde; toplam 14 farklı biranın tadımını yapacak, lezzetlerin malzemeler ve koşullar ile harmanlandığında nasıl ayrışabildiğine şahit olacaksınız. Bu eşsiz deneyim için şimdiden yerinizi alın.  

LAGER TADIMI

Amerikan Lager

%100 Malt Filtresiz Lager

Pilsener

Pastörsüz Pilsener

Amerikan Craft Yüksek Alkollü Lager

%100 Malt

ALE TADIMI

Buğday Birası

White Ale

Amber Ale

Red Ale

ESB

Belçika Strong Ale

Irish Stout Yöresel ve ithal peynirler ile atıştırmalıklar ikramdır.

19 Ocak Perşembe, 19.00-22.00

Kaynak: Etkinlik.io

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