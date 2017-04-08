Msa-Bıçak Becerileri
Bıçak becerilerini öğrenip, kestiğiniz malzemelerle daha lezzetli yiyecekler hazırlamak için MSA mutfağında yerinizi alın.
Bıçak becerilerini öğrenip, kestiğiniz malzemelerle daha lezzetli yiyecekler hazırlamak için MSA mutfağında yerinizi alın.
Bıçağınızı keskin tutmayı, brunoise, julienne, macedoine, chiffonade gibi temel kesim tekniklerini öğrenecek, hız kazanacak ve artık daha lezzetli yemekler hazırlayacaksınız.
"Birçoğumuz profesyonel şefler gibi bıçak kullanmak isteriz. Konsantrasyon ve hızın birbirini desteklediği, ustaların bıçak becerilerinden ilham alan bu workshop ile MSA, tüm bıçak becerilerinin "neden ve nasıl"larını öğreneceğiniz bir eğitim vaadediyor."
Minestrone
Fırında tavuk
Patates risotto
*Fıstıklı panna cotta ikramdır.
9 Nisan Pazar, 10.00-14.00
Detaylar :
İl : İstanbul
İlce : Şişli
Mekan : Mutfak Sanatları Akademisi
Mekan Adresi : Meydan Sok. Beybi Giz Plaza B Blok No: 123-136 Ayazağa
Başlangıç Saati : 09.04.2017 10: 00: 00
Bitiş Saati : 09.04.2017 12: 00: 00
Kategori : MSA-Bıçak Becerileri
Tür : Eğitim
Ücretlimi? : Hayır