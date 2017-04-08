Bıçak becerilerini öğrenip, kestiğiniz malzemelerle daha lezzetli yiyecekler hazırlamak için MSA mutfağında yerinizi alın.



Bıçağınızı keskin tutmayı, brunoise, julienne, macedoine, chiffonade gibi temel kesim tekniklerini öğrenecek, hız kazanacak ve artık daha lezzetli yemekler hazırlayacaksınız.



"Birçoğumuz profesyonel şefler gibi bıçak kullanmak isteriz. Konsantrasyon ve hızın birbirini desteklediği, ustaların bıçak becerilerinden ilham alan bu workshop ile MSA, tüm bıçak becerilerinin "neden ve nasıl"larını öğreneceğiniz bir eğitim vaadediyor."



Minestrone



Fırında tavuk



Patates risotto



*Fıstıklı panna cotta ikramdır.



9 Nisan Pazar, 10.00-14.00



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Şişli



Mekan : Mutfak Sanatları Akademisi



Mekan Adresi : Meydan Sok. Beybi Giz Plaza B Blok No: 123-136 Ayazağa



Başlangıç Saati : 09.04.2017 10: 00: 00



Bitiş Saati : 09.04.2017 12: 00: 00



Kategori : MSA-Bıçak Becerileri



Tür : Eğitim



Ücretlimi? : Hayır