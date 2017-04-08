Msa-Bıçak Becerileri

Bıçak becerilerini öğrenip, kestiğiniz malzemelerle daha lezzetli yiyecekler hazırlamak için MSA mutfağında yerinizi alın.

Msa-Bıçak Becerileri

Bıçak becerilerini öğrenip, kestiğiniz malzemelerle daha lezzetli yiyecekler hazırlamak için MSA mutfağında yerinizi alın.

Bıçağınızı keskin tutmayı, brunoise, julienne, macedoine, chiffonade gibi temel kesim tekniklerini öğrenecek, hız kazanacak ve artık daha lezzetli yemekler hazırlayacaksınız.

"Birçoğumuz profesyonel şefler gibi bıçak kullanmak isteriz. Konsantrasyon ve hızın birbirini desteklediği, ustaların bıçak becerilerinden ilham alan bu workshop ile MSA, tüm bıçak becerilerinin "neden ve nasıl"larını öğreneceğiniz bir eğitim vaadediyor."

Minestrone

Fırında tavuk

Patates risotto

*Fıstıklı panna cotta ikramdır.

9 Nisan Pazar, 10.00-14.00

Detaylar :

İl : İstanbul

İlce : Şişli

Mekan : Mutfak Sanatları Akademisi

Mekan Adresi : Meydan Sok. Beybi Giz Plaza B Blok No: 123-136 Ayazağa

Başlangıç Saati : 09.04.2017 10: 00: 00

Bitiş Saati : 09.04.2017 12: 00: 00

Kategori : MSA-Bıçak Becerileri

Tür : Eğitim

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

sponsored ads