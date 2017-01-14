Msa- Bıçak Becerileri

Bıçak becerilerini öğrenip, kestiğiniz malzemelerle daha lezzetli yiyecekler hazırlamak için MSA mutfağında yerinizi alın.
"Profesyonel şefler gibi iyi bıçak kullanmanın temel tekniklerinin gösterileceği bu derste; bıçaklarınızı keskin tutmaktan meyve dilimlemeye ve sebze kesme biçimlerine kadar tüm bıçak becerilerinin "neden ve nasıl"larını öğrenecek,kestiğiniz malzemelerle lezzetli yemekler hazırlayacaksınız."
Öğreneceğiniz kesim teknikleri; brunoise, julienne, macedoine, allumette, chiffonade, segment, batonette, mirepoix.
Bu tekniklerle yapacağınız yemekler;
Minestrone
Fırında tavuk
Patates risotto
*Tatlı ikramdır.
15 Ocak Pazar,10.00-14.00
Kaynak: Etkinlik.io