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Msa- Bıçak Becerileri

Msa- Bıçak Becerileri

Bıçak becerilerini öğrenip, kestiğiniz malzemelerle daha lezzetli yiyecekler hazırlamak için MSA mutfağında yerinizi alın.

Msa- Bıçak Becerileri

Bıçak becerilerini öğrenip, kestiğiniz malzemelerle daha lezzetli yiyecekler hazırlamak için MSA mutfağında yerinizi alın.

"Profesyonel şefler gibi iyi bıçak kullanmanın temel tekniklerinin gösterileceği bu derste; bıçaklarınızı keskin tutmaktan meyve dilimlemeye ve sebze kesme biçimlerine kadar tüm bıçak becerilerinin "neden ve nasıl"larını öğrenecek,kestiğiniz malzemelerle lezzetli yemekler hazırlayacaksınız."

Öğreneceğiniz kesim teknikleri; brunoise, julienne, macedoine, allumette, chiffonade, segment, batonette, mirepoix.

Bu tekniklerle yapacağınız yemekler; 

Minestrone

Fırında tavuk

Patates risotto

*Tatlı ikramdır.

15 Ocak Pazar,10.00-14.00

Kaynak: Etkinlik.io

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