Söz konusu ekmek olunca aklınızda çeşitli sorular belirebilir. Bütün sorularınıza cevap bulabileceğiniz ve yemeklerinizin yanına yakışacak ekmeklerin tariflerini deneyimleyebileceğiniz Artizan Ekmek tabii ki MSA'da.



"Hangi un çeşitleriyle hangi ekmekler yapılır", "ekmeğin yapısı neye göre değişir", sorularına cevap bulacak, ekşi mayalı atizan ekmek, pide, sokak ekmeklerinin yapımını ve maya çeşitlerini öğreneceksiniz.



Ekmeksiz sofra olmaz diyen mutfak ve sofra tutkunları, restoran, café, işletme sahipleri, mutfak personelleri. Ekmek konusunda uzmanlaşmak isteyen aşçılık öğrenci ve mezunları katılabilir.



1. Gün: Temel Ekmek Hamuru ve Çeşitleri



Baguette & epi



Fougasse



Ciabatta



10 Nisan Pazartesi, 10.00-16.00



2. Gün: Dolgulu ve Aromalı Ekmek Hamurları ve Çeşitleri



Karamelize soğanlı ve fındıklı ekmek



Zeytin ve cevizli mini roll



Foccacia



11 Nisan Salı, 10.00-16.00



3. Gün: Zenginleştirilmiş Ekmek Hamuru ve Çeşitleri



Brioche



Vieneise



Çikolatalı Babka



Ekşi Hamur Yapımı



12 Nisan Çarşamba, 10.00-16.00



4. Gün: Ekşi Mayalı Artisan Ekmek Yapımı



Tam Buğday Ekmeği



Malt Ekmeği



Çavdar Ekmeği



Çok Tahıllı Köy Ekmeği



13 Nisan Perşembe, 10.00-16.00



5. Gün: Pide ve Sokak Ekmekleri



Lavaş



Karadeniz Simidi



Bagel



14 Nisan Cuma, 10.00-16.00



10-11-12-13-14 Nisan, 10.00-16.00 (5 gün)



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Şişli



Mekan : Mutfak Sanatları Akademisi



Mekan Adresi : Meydan Sok. Beybi Giz Plaza B Blok No: 123-136 Ayazağa



Başlangıç Saati : 10.04.2017 10: 00: 00



Bitiş Saati : 10.04.2017 12: 00: 00



Kategori : MSA - Artizan Ekmek



Tür : Eğitim



Ücretlimi? : Hayır