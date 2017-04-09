Msa - Artizan Ekmek

Söz konusu ekmek olunca aklınızda çeşitli sorular belirebilir.

Msa - Artizan Ekmek

Söz konusu ekmek olunca aklınızda çeşitli sorular belirebilir. Bütün sorularınıza cevap bulabileceğiniz ve yemeklerinizin yanına yakışacak ekmeklerin tariflerini deneyimleyebileceğiniz Artizan Ekmek tabii ki MSA'da.

"Hangi un çeşitleriyle hangi ekmekler yapılır", "ekmeğin yapısı neye göre değişir", sorularına cevap bulacak, ekşi mayalı atizan ekmek, pide, sokak ekmeklerinin yapımını ve maya çeşitlerini öğreneceksiniz.

Ekmeksiz sofra olmaz diyen mutfak ve sofra tutkunları, restoran, café, işletme sahipleri, mutfak personelleri. Ekmek konusunda uzmanlaşmak isteyen aşçılık öğrenci ve mezunları katılabilir.

1. Gün: Temel Ekmek Hamuru ve Çeşitleri

Baguette & epi

Fougasse

Ciabatta

10 Nisan Pazartesi, 10.00-16.00

2. Gün: Dolgulu ve Aromalı Ekmek Hamurları ve Çeşitleri

Karamelize soğanlı ve fındıklı ekmek

Zeytin ve cevizli mini roll

Foccacia

11 Nisan Salı, 10.00-16.00

3. Gün: Zenginleştirilmiş Ekmek Hamuru ve Çeşitleri

Brioche

Vieneise

Çikolatalı Babka

Ekşi Hamur Yapımı

12 Nisan Çarşamba, 10.00-16.00

4. Gün: Ekşi Mayalı Artisan Ekmek Yapımı

Tam Buğday Ekmeği

Malt Ekmeği

Çavdar Ekmeği

Çok Tahıllı Köy Ekmeği

13 Nisan Perşembe, 10.00-16.00

5. Gün: Pide ve Sokak Ekmekleri

Lavaş

Karadeniz Simidi

Bagel

14 Nisan Cuma, 10.00-16.00

10-11-12-13-14 Nisan, 10.00-16.00 (5 gün)

Detaylar :

İl : İstanbul

İlce : Şişli

Mekan : Mutfak Sanatları Akademisi

Mekan Adresi : Meydan Sok. Beybi Giz Plaza B Blok No: 123-136 Ayazağa

Başlangıç Saati : 10.04.2017 10: 00: 00

Bitiş Saati : 10.04.2017 12: 00: 00

Kategori : MSA - Artizan Ekmek

Tür : Eğitim

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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Karadeniz, Fındıklı, Çarşamba, Istanbul, İstanbul, 10 Nisan, 14 Nisan, 13 Nisan, 12 Nisan, 11 Nisan
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