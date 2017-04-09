Msa - Artizan Ekmek
Söz konusu ekmek olunca aklınızda çeşitli sorular belirebilir.
Söz konusu ekmek olunca aklınızda çeşitli sorular belirebilir. Bütün sorularınıza cevap bulabileceğiniz ve yemeklerinizin yanına yakışacak ekmeklerin tariflerini deneyimleyebileceğiniz Artizan Ekmek tabii ki MSA'da.
"Hangi un çeşitleriyle hangi ekmekler yapılır", "ekmeğin yapısı neye göre değişir", sorularına cevap bulacak, ekşi mayalı atizan ekmek, pide, sokak ekmeklerinin yapımını ve maya çeşitlerini öğreneceksiniz.
Ekmeksiz sofra olmaz diyen mutfak ve sofra tutkunları, restoran, café, işletme sahipleri, mutfak personelleri. Ekmek konusunda uzmanlaşmak isteyen aşçılık öğrenci ve mezunları katılabilir.
1. Gün: Temel Ekmek Hamuru ve Çeşitleri
Baguette & epi
Fougasse
Ciabatta
10 Nisan Pazartesi, 10.00-16.00
2. Gün: Dolgulu ve Aromalı Ekmek Hamurları ve Çeşitleri
Karamelize soğanlı ve fındıklı ekmek
Zeytin ve cevizli mini roll
Foccacia
11 Nisan Salı, 10.00-16.00
3. Gün: Zenginleştirilmiş Ekmek Hamuru ve Çeşitleri
Brioche
Vieneise
Çikolatalı Babka
Ekşi Hamur Yapımı
12 Nisan Çarşamba, 10.00-16.00
4. Gün: Ekşi Mayalı Artisan Ekmek Yapımı
Tam Buğday Ekmeği
Malt Ekmeği
Çavdar Ekmeği
Çok Tahıllı Köy Ekmeği
13 Nisan Perşembe, 10.00-16.00
5. Gün: Pide ve Sokak Ekmekleri
Lavaş
Karadeniz Simidi
Bagel
14 Nisan Cuma, 10.00-16.00
10-11-12-13-14 Nisan, 10.00-16.00 (5 gün)
Detaylar :
İl : İstanbul
İlce : Şişli
Mekan : Mutfak Sanatları Akademisi
Mekan Adresi : Meydan Sok. Beybi Giz Plaza B Blok No: 123-136 Ayazağa
Başlangıç Saati : 10.04.2017 10: 00: 00
Bitiş Saati : 10.04.2017 12: 00: 00
Kategori : MSA - Artizan Ekmek
Tür : Eğitim
Ücretlimi? : Hayır