Yaz ve kış tatlısı dondurma yapımını Mutfak Sanatları Akademisi'nde öğrenin.



Mevsim sıcaklarının artmaya başlamasıyla her daim favorimiz olan dondurmayı MSA mutfağına geri taşıyoruz. Farklı tatları, detaylı teknikleri yaratıcı tariflerle buluşturduğumuz bu eğitim dondurma tutkunuzu bir ileri seviyeye taşımanız için birebir.



28-30 Nisan, 10.00-16.00 (3 gu¨n)



En geleneksel metotlardan, şekersiz dondurma yapımına, taze meyveli sorbe çeşitlerinden dondurma soslarına kadar farklı reçeteler ile özel teknikler kullanarak dondurmanın üretim aşamalarını en ince ayrıntılarıyla öğreneceksiniz.



1.Gün



Vanilya custard dondurma



Çikolata & brownie dondurma



Hindistan cevizi sütlü dondurma



Şekersiz yoğurtlu çilekli dondurma



Çikolatalı dondurma sosu



28 Nisan Cuma, 10.00-16.00



2.Gün



Şeftali sorbe



Ahududu sorbe



İncir sorbe



Margarita granita



Külah yapımı



Orman meyveli dondurma sosu



29 Nisan Cumartesi, 10.00-16.00



3.Gün



Kaymaklı dondurma



Kavunlu dondurma



Portakallı & bademli dondurma



Antep fıstıklı dondurma



Tuzlu karamelli dondurma sosu



30 Nisan Pazar, 10.00-16.00



Kendi dondurmasını üretip misafirlerine sunmak isteyen tüm dondurma tutkunları, butik pastane, restoran, café gibi işletme sahipleri, mutfak çalışanları ve dondurma konusunda kendini geliştirmek isteyen aşçılık ve pastacılık öğrencileri ile mezunları katılabilir.



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Şişli



Mekan : Mutfak Sanatları Akademisi



Mekan Adresi : Meydan Sok. Beybi Giz Plaza B Blok No: 123-136 Ayazağa



Başlangıç Saati : 28.04.2017 10: 00: 00



Bitiş Saati : 28.04.2017 12: 00: 00



Kategori : MSA-Artizan Dondurma



Tür : Eğitim



Ücretlimi? : Hayır