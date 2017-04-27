Msa-Artizan Dondurma
Yaz ve kış tatlısı dondurma yapımını Mutfak Sanatları Akademisi'nde öğrenin.
Yaz ve kış tatlısı dondurma yapımını Mutfak Sanatları Akademisi'nde öğrenin.
Mevsim sıcaklarının artmaya başlamasıyla her daim favorimiz olan dondurmayı MSA mutfağına geri taşıyoruz. Farklı tatları, detaylı teknikleri yaratıcı tariflerle buluşturduğumuz bu eğitim dondurma tutkunuzu bir ileri seviyeye taşımanız için birebir.
28-30 Nisan, 10.00-16.00 (3 gu¨n)
En geleneksel metotlardan, şekersiz dondurma yapımına, taze meyveli sorbe çeşitlerinden dondurma soslarına kadar farklı reçeteler ile özel teknikler kullanarak dondurmanın üretim aşamalarını en ince ayrıntılarıyla öğreneceksiniz.
1.Gün
Vanilya custard dondurma
Çikolata & brownie dondurma
Hindistan cevizi sütlü dondurma
Şekersiz yoğurtlu çilekli dondurma
Çikolatalı dondurma sosu
28 Nisan Cuma, 10.00-16.00
2.Gün
Şeftali sorbe
Ahududu sorbe
İncir sorbe
Margarita granita
Külah yapımı
Orman meyveli dondurma sosu
29 Nisan Cumartesi, 10.00-16.00
3.Gün
Kaymaklı dondurma
Kavunlu dondurma
Portakallı & bademli dondurma
Antep fıstıklı dondurma
Tuzlu karamelli dondurma sosu
30 Nisan Pazar, 10.00-16.00
Kendi dondurmasını üretip misafirlerine sunmak isteyen tüm dondurma tutkunları, butik pastane, restoran, café gibi işletme sahipleri, mutfak çalışanları ve dondurma konusunda kendini geliştirmek isteyen aşçılık ve pastacılık öğrencileri ile mezunları katılabilir.
Detaylar :
İl : İstanbul
İlce : Şişli
Mekan : Mutfak Sanatları Akademisi
Mekan Adresi : Meydan Sok. Beybi Giz Plaza B Blok No: 123-136 Ayazağa
Başlangıç Saati : 28.04.2017 10: 00: 00
Bitiş Saati : 28.04.2017 12: 00: 00
Kategori : MSA-Artizan Dondurma
Tür : Eğitim
Ücretlimi? : Hayır