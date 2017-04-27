Msa-Artizan Dondurma

Yaz ve kış tatlısı dondurma yapımını Mutfak Sanatları Akademisi'nde öğrenin.

Msa-Artizan Dondurma

Yaz ve kış tatlısı dondurma yapımını Mutfak Sanatları Akademisi'nde öğrenin.

Mevsim sıcaklarının artmaya başlamasıyla her daim favorimiz olan dondurmayı MSA mutfağına geri taşıyoruz. Farklı tatları, detaylı teknikleri yaratıcı tariflerle buluşturduğumuz bu eğitim dondurma tutkunuzu bir ileri seviyeye taşımanız için birebir.

28-30 Nisan, 10.00-16.00 (3 gu¨n)

En geleneksel metotlardan, şekersiz dondurma yapımına, taze meyveli sorbe çeşitlerinden dondurma soslarına kadar farklı reçeteler ile özel teknikler kullanarak dondurmanın üretim aşamalarını en ince ayrıntılarıyla öğreneceksiniz.

1.Gün

Vanilya custard dondurma

Çikolata & brownie dondurma

Hindistan cevizi sütlü dondurma

Şekersiz yoğurtlu çilekli dondurma

Çikolatalı dondurma sosu

28 Nisan Cuma, 10.00-16.00

2.Gün

Şeftali sorbe

Ahududu sorbe

İncir sorbe

Margarita granita

Külah yapımı

Orman meyveli dondurma sosu

29 Nisan Cumartesi, 10.00-16.00

3.Gün

Kaymaklı dondurma

Kavunlu dondurma

Portakallı & bademli dondurma

Antep fıstıklı dondurma

Tuzlu karamelli dondurma sosu

30 Nisan Pazar, 10.00-16.00

Kendi dondurmasını üretip misafirlerine sunmak isteyen tüm dondurma tutkunları, butik pastane, restoran, café gibi işletme sahipleri, mutfak çalışanları ve dondurma konusunda kendini geliştirmek isteyen aşçılık ve pastacılık öğrencileri ile mezunları katılabilir.

Detaylar :

İl : İstanbul

İlce : Şişli

Mekan : Mutfak Sanatları Akademisi

Mekan Adresi : Meydan Sok. Beybi Giz Plaza B Blok No: 123-136 Ayazağa

Başlangıç Saati : 28.04.2017 10: 00: 00

Bitiş Saati : 28.04.2017 12: 00: 00

Kategori : MSA-Artizan Dondurma

Tür : Eğitim

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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