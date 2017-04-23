Msa - Artizan Çikolata

MSA'nın "Artizan Çikolata" adlı workshop etkinliğinde, çikolatayla ilgili tüm incelikleri öğreneceksiniz.

Msa - Artizan Çikolata

MSA'nın "Artizan Çikolata" adlı workshop etkinliğinde, çikolatayla ilgili tüm incelikleri öğreneceksiniz.

Evinizde veya pastanenizde uygulayabileceğiniz reçeteler geliştirebileceğiniz bu program, çikolata sanatının tüm inceliklerini barındırıyor. Teorisinden pratiğine farklı çikolataların yapımını ve sunumunu MSA'nın eğitmen şefleri eşliğinde deneyimleyeceksiniz.

24-25-26 Nisan, 10.00-16.00

Çikolatanın tarihçesini, farklı çeşitleri, kakao-yağ oranlarını, bitter, sütlü ve beyaz çikolatanın içerikleri olmak üzere çikolata kesme tekniği, transfer kağıdı kullanımı, marzipan yapımı, çikolata ile süsleme teknikleri ve renklendirme yapmayı öğreneceksiniz.

1.Gün:

Tuzlu karamel pralin

Orman meyveli trüf çikolata

Kakaolu fındık ezmeli roche çikolata

24 Nisan Pazartesi, 10.00-16.00

2. Gün: Limon dolgulu beyaz kalıp çikolata

Çubuk Pralin

Nuga

Meyveli Krokan Roches

25 Nisan Salı, 10.00-16.00

3. Gün: Marzipan çikolata

Rakılı kesme çikolata

Blueberry pralin

26 Nisan Çarşamba, 10.00-16.00

Çikolata konusunda uzmanlaşmak isteyen mutfak meraklıları, butik pastane, restoran, café ve coffee shop gibi işletme sahipleri ile mutfak çalışanları, çikolata konusunda kendini geliştirmek isteyen aşçılık ve pastacılık öğrencileri katılabilir.

Detaylar :

İl : İstanbul

İlce : Şişli

Mekan : Mutfak Sanatları Akademisi

Mekan Adresi : Meydan Sok. Beybi Giz Plaza B Blok No: 123-136 Ayazağa

Başlangıç Saati : 24.04.2017 10: 00: 00

Bitiş Saati : 24.04.2017 12: 00: 00

Kategori : MSA - Artizan Çikolata

Tür : Eğitim

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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