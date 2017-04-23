Msa - Artizan Çikolata
MSA'nın "Artizan Çikolata" adlı workshop etkinliğinde, çikolatayla ilgili tüm incelikleri öğreneceksiniz.
MSA'nın "Artizan Çikolata" adlı workshop etkinliğinde, çikolatayla ilgili tüm incelikleri öğreneceksiniz.
Evinizde veya pastanenizde uygulayabileceğiniz reçeteler geliştirebileceğiniz bu program, çikolata sanatının tüm inceliklerini barındırıyor. Teorisinden pratiğine farklı çikolataların yapımını ve sunumunu MSA'nın eğitmen şefleri eşliğinde deneyimleyeceksiniz.
24-25-26 Nisan, 10.00-16.00
Çikolatanın tarihçesini, farklı çeşitleri, kakao-yağ oranlarını, bitter, sütlü ve beyaz çikolatanın içerikleri olmak üzere çikolata kesme tekniği, transfer kağıdı kullanımı, marzipan yapımı, çikolata ile süsleme teknikleri ve renklendirme yapmayı öğreneceksiniz.
1.Gün:
Tuzlu karamel pralin
Orman meyveli trüf çikolata
Kakaolu fındık ezmeli roche çikolata
24 Nisan Pazartesi, 10.00-16.00
2. Gün: Limon dolgulu beyaz kalıp çikolata
Çubuk Pralin
Nuga
Meyveli Krokan Roches
25 Nisan Salı, 10.00-16.00
3. Gün: Marzipan çikolata
Rakılı kesme çikolata
Blueberry pralin
26 Nisan Çarşamba, 10.00-16.00
Çikolata konusunda uzmanlaşmak isteyen mutfak meraklıları, butik pastane, restoran, café ve coffee shop gibi işletme sahipleri ile mutfak çalışanları, çikolata konusunda kendini geliştirmek isteyen aşçılık ve pastacılık öğrencileri katılabilir.
Detaylar :
İl : İstanbul
İlce : Şişli
Mekan : Mutfak Sanatları Akademisi
Mekan Adresi : Meydan Sok. Beybi Giz Plaza B Blok No: 123-136 Ayazağa
Başlangıç Saati : 24.04.2017 10: 00: 00
Bitiş Saati : 24.04.2017 12: 00: 00
Kategori : MSA - Artizan Çikolata
Tür : Eğitim
Ücretlimi? : Hayır