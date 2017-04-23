MSA'nın "Artizan Çikolata" adlı workshop etkinliğinde, çikolatayla ilgili tüm incelikleri öğreneceksiniz.



Evinizde veya pastanenizde uygulayabileceğiniz reçeteler geliştirebileceğiniz bu program, çikolata sanatının tüm inceliklerini barındırıyor. Teorisinden pratiğine farklı çikolataların yapımını ve sunumunu MSA'nın eğitmen şefleri eşliğinde deneyimleyeceksiniz.



24-25-26 Nisan, 10.00-16.00



Çikolatanın tarihçesini, farklı çeşitleri, kakao-yağ oranlarını, bitter, sütlü ve beyaz çikolatanın içerikleri olmak üzere çikolata kesme tekniği, transfer kağıdı kullanımı, marzipan yapımı, çikolata ile süsleme teknikleri ve renklendirme yapmayı öğreneceksiniz.



1.Gün:



Tuzlu karamel pralin



Orman meyveli trüf çikolata



Kakaolu fındık ezmeli roche çikolata



24 Nisan Pazartesi, 10.00-16.00



2. Gün: Limon dolgulu beyaz kalıp çikolata



Çubuk Pralin



Nuga



Meyveli Krokan Roches



25 Nisan Salı, 10.00-16.00



3. Gün: Marzipan çikolata



Rakılı kesme çikolata



Blueberry pralin



26 Nisan Çarşamba, 10.00-16.00



Çikolata konusunda uzmanlaşmak isteyen mutfak meraklıları, butik pastane, restoran, café ve coffee shop gibi işletme sahipleri ile mutfak çalışanları, çikolata konusunda kendini geliştirmek isteyen aşçılık ve pastacılık öğrencileri katılabilir.



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Şişli



Mekan : Mutfak Sanatları Akademisi



Mekan Adresi : Meydan Sok. Beybi Giz Plaza B Blok No: 123-136 Ayazağa



Başlangıç Saati : 24.04.2017 10: 00: 00



Bitiş Saati : 24.04.2017 12: 00: 00



Kategori : MSA - Artizan Çikolata



Tür : Eğitim



Ücretlimi? : Hayır