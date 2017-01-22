Msa-Artisan Ekmek

Sağlıklı ekmekleri evinizde kendiniz yapın.

Msa-Artisan Ekmek

Sağlıklı ekmekleri evinizde kendiniz yapın. Mutfak Sanatları Akademisi şeflerinden ekmek yapımının püf noktalarını öğrenin.

Harika yemeklerinizin yanına yakışacak ekmekleri yapmanın zamanı geldi. Hangi un çeşitleriyle ne tür ekmekler yapılır? Ekmek hamurları nasıl karıştırılmalı, yoğrulmalı ve fermante olmalı? Ekşi mayalı ekmeğin diğer ekmeklerden farkı ne? Ekmeğin yapısı tereyağı, şeker, vb. malzemelerle nasıl değişir? Ekmekle ilgili aklınıza gelebilecek her türlü sorunun cevabını Artisan Ekmek programında öğreneceksiniz.

Artisan Ekmek programında öğreneceğiniz teknikleri ister evinizde uygulayıp kendi reçetelerinizi yazarak farklı ekmekler yaratın, isterseniz de profesyonel işletmenizde uygulayarak işletmenize özel ekmek reçeteleri geliştirin. Beş gün süren bu yoğun programda, ekşi mayanın nasıl yapıldığını ve beslendiğini, buğday ve çavdarlı ekşi maya ekmeklerini hazırlamayı öğreneceksiniz. Program sonunda farklı endüstriyel ve ekşi maya çeşitleriyle baguette, fougasse ve ciabatta ekmeklerini yapabileceksiniz. Ayrıca tereyağlı, sütlü, örgü, somun ekmekler gibi farklı şekilde zenginleştirilmiş ekmek çeşitlerini yapabilecek bilgi ve beceriye sahip olacaksınız.  

Kimler katılabilir?

Ekmeksiz sofra olmaz diyen mutfak ve sofra tutkunları

Restoran, café, vb. işletme sahipleri ve mutfak personelleri

Ekmek konusunda uzmanlaşmak isteyen aşçılık öğrenci ve mezunları 

Program detayları:

Eğitim süresince katılımcılar MSA'nın özel 'Artisan Ekmek' mutfağında, kendi özel istasyonlarında tek kişi olarak çalışacaktır. 

Artisan Ekmek Seti katılımcılara hediye edilecektir. Tüm katılımcılara önlük seti ve reçeteleri içeren "Artisan Ekmek" kitabı verilecektir.

Eğitim süresince sabah ve öğle atıştırmalıkları, çay-kahve ve içecekler MSA'nın ikramı olacaktır. • Eğitimin sonunda MSA eğitmen şeflerin imzaladığı özel sertifika verilecektir. 

**Derslerin telafisi yapılmaz. Ücret iadesi yoktur.

*** Eğitim 5 gün sürmektedir.

23-27 Ocak 2017 10.00-16.00

Temel Ekmek Hamuru ve Çeşitleri Un çeşitleri, yapısı ve temel ekmek hamuru çeşitleri, maya çeşitleri hakkında detaylı bilgilendirme. Her gün beslenecek doğal ve ekşi maya yapımı. Baguette & epi

Fougasse

Ciabatta

23 Ocak Pazartesi, 10.00-16.00

Dolgulu ve Aromalı Ekmek Hamurları ve Çeşitleri

Karamelize soğanlı ve fındıklı ekmek

Zeytin ve cevizli mini roll

Foccacia

24 Ocak Salı, 10.00-16.00

Zenginleştirilmiş Ekmek Hamuru ve Çeşitleri

Brioche

Vieneise

Çikolatalı Babka

Ekşi Hamur Yapımı

25 Ocak Çarşamba, 10.00-16.00

Ekşi Mayalı Artisan Ekmek Yapımı

Tam Buğday Ekmeği

Malt Ekmeği

Çavdar Ekmeği

Çok Tahıllı Köy Ekmeği

26 Ocak Perşembe, 10.00-16.00

Pide ve Sokak Ekmekleri

Lavaş

Karadeniz Simidi

Bagel

Pretzel

27 Ocak Cuma, 10.00-16.00

Kaynak: Etkinlik.io

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