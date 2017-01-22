Msa-Artisan Ekmek

Sağlıklı ekmekleri evinizde kendiniz yapın. Mutfak Sanatları Akademisi şeflerinden ekmek yapımının püf noktalarını öğrenin.



Harika yemeklerinizin yanına yakışacak ekmekleri yapmanın zamanı geldi. Hangi un çeşitleriyle ne tür ekmekler yapılır? Ekmek hamurları nasıl karıştırılmalı, yoğrulmalı ve fermante olmalı? Ekşi mayalı ekmeğin diğer ekmeklerden farkı ne? Ekmeğin yapısı tereyağı, şeker, vb. malzemelerle nasıl değişir? Ekmekle ilgili aklınıza gelebilecek her türlü sorunun cevabını Artisan Ekmek programında öğreneceksiniz.



Artisan Ekmek programında öğreneceğiniz teknikleri ister evinizde uygulayıp kendi reçetelerinizi yazarak farklı ekmekler yaratın, isterseniz de profesyonel işletmenizde uygulayarak işletmenize özel ekmek reçeteleri geliştirin. Beş gün süren bu yoğun programda, ekşi mayanın nasıl yapıldığını ve beslendiğini, buğday ve çavdarlı ekşi maya ekmeklerini hazırlamayı öğreneceksiniz. Program sonunda farklı endüstriyel ve ekşi maya çeşitleriyle baguette, fougasse ve ciabatta ekmeklerini yapabileceksiniz. Ayrıca tereyağlı, sütlü, örgü, somun ekmekler gibi farklı şekilde zenginleştirilmiş ekmek çeşitlerini yapabilecek bilgi ve beceriye sahip olacaksınız.



Kimler katılabilir?



• Ekmeksiz sofra olmaz diyen mutfak ve sofra tutkunları



• Restoran, café, vb. işletme sahipleri ve mutfak personelleri



• Ekmek konusunda uzmanlaşmak isteyen aşçılık öğrenci ve mezunları



Program detayları:



• Eğitim süresince katılımcılar MSA'nın özel 'Artisan Ekmek' mutfağında, kendi özel istasyonlarında tek kişi olarak çalışacaktır.



• Artisan Ekmek Seti katılımcılara hediye edilecektir. Tüm katılımcılara önlük seti ve reçeteleri içeren "Artisan Ekmek" kitabı verilecektir.



• Eğitim süresince sabah ve öğle atıştırmalıkları, çay-kahve ve içecekler MSA'nın ikramı olacaktır. • Eğitimin sonunda MSA eğitmen şeflerin imzaladığı özel sertifika verilecektir.



**Derslerin telafisi yapılmaz. Ücret iadesi yoktur.



*** Eğitim 5 gün sürmektedir.



23-27 Ocak 2017 10.00-16.00



Temel Ekmek Hamuru ve Çeşitleri Un çeşitleri, yapısı ve temel ekmek hamuru çeşitleri, maya çeşitleri hakkında detaylı bilgilendirme. Her gün beslenecek doğal ve ekşi maya yapımı. Baguette & epi



Fougasse



Ciabatta



23 Ocak Pazartesi, 10.00-16.00



Dolgulu ve Aromalı Ekmek Hamurları ve Çeşitleri



Karamelize soğanlı ve fındıklı ekmek



Zeytin ve cevizli mini roll



Foccacia



24 Ocak Salı, 10.00-16.00



Zenginleştirilmiş Ekmek Hamuru ve Çeşitleri



Brioche



Vieneise



Çikolatalı Babka



Ekşi Hamur Yapımı



25 Ocak Çarşamba, 10.00-16.00



Ekşi Mayalı Artisan Ekmek Yapımı



Tam Buğday Ekmeği



Malt Ekmeği



Çavdar Ekmeği



Çok Tahıllı Köy Ekmeği



26 Ocak Perşembe, 10.00-16.00



Pide ve Sokak Ekmekleri



Lavaş



Karadeniz Simidi



Bagel



Pretzel



27 Ocak Cuma, 10.00-16.00