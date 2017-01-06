Msa-Artisan Çay

"Artisan Çay" 7 Ocak'ta Mutfak Sanatları Akademisi'nde sizlerle buluşuyor.



"Çay sadece bizim değil, birçok kültürün vazgeçilmezi. Ülkelere ait farklı çay çeşitleriyle, kültürlere özel demleme ve harman farklılıklarıyla çayın zengin bir dünyası var. Siz de bu dünyayı keşfetmek, çayı tüm incelikleriyle öğrenmek, hatta farklı çay harmanları yapmak istiyorsanız sizi Artisan Çay eğitimine bekliyoruz.



Artisan Çay'da Matcha'dan Masala çayına, Earl Grey'den Lapsang Souchong'a kadar birbirinden farklı çayların demleme tekniklerini öğrenecek, ister evinizde, ister işletmenizde uygulayabileceğiniz farklı reçeteler yaratacaksınız. 2 gün süren bu programda çayın yüzyıllar süren hikayesini, kültürler arası demleme ve harman farklılıklarını öğrenecek, servis seremonileri ve saklama koşullarıyla ilgili her türlü bilgiye sahip olacaksınız. "



KİMLER KATILABİLİR?



• Kendi café'sinde özgün çay menüsü oluşturmak isteyen işletme sahipleri



• Kendi çay butiğini açmak isteyenler



• Evinde profesyonel tekniklerle mükemmel çay hazırlayıp sunmak isteyen çay tutkunları



• Çay konusunda uzmanlaşmak isteyen, mutfağın tüm alanlarına ilgi duyan ve/veya mutfak alanında eğitim alan kişiler



PROGRAM DETAYLARI



• Eğitim süresince 15 katılımcı, MSA'nın özel "Çay Eğitim Salonu"nda çalışacaktır.



• Tüm katılımcılara "Artisan Çay" eğitim kitabı verilecektir.



• Eğitim süresince sabah atıştırmalıkları, öğle yemeği ve içecekler MSA'nın ikramı olacaktır.



• Eğitimin sonunda MSA eğitmen şefinin imzaladığı özel sertifika verilecektir.



*Program 2 gün sürmektedir.



**Derslerin telafisi yapılamaz. Ücret iadesi yoktur.



7 Ocak Cumartesi- 8 Ocak Pazar 10.00-16.00



EĞİTİM PROGRAMI



1. Gün



• Çayın tarihi



• Yetiştirilme koşulları



• Üretim aşamaları



• Çay tipleri



• Çay demleme teknikleri



• Ülkelere göre çayların özellikleri ve tadımı



Bu dersin sonunda çay nasıl yetiştirilir ve işlenir, hangi çay hangi ülkeye aittir ve en doğru şekilde nasıl demlenir gibi soruların cevabını öğrenecek, farklı çayları tatma fırsatı bulacaksınız.



7 Ocak Cumartesi, 10.00-16.00



2. Gün



• Farklı çay seremonileri ve kültürleri



• Yemek ve çay uyumu



• Bitkisel çaylar



• Harman oluşturma ve tadım



• Farklı çay tarifleri



• Çayın saklanması ve kimyası



2. günün sonunda kültürlere göre çayı demleme ve servis etme seremonileri arasındaki farklılıkları öğreneceksiniz. Ayrıca, hangi çay hangi yiyeceklerle uyumlu ve çaylar nasıl saklanmalı gibi detaylara hakim olacaksınız, kendi harmanınızı hazırlayıp evinize götürebileceksiniz.



8 Ocak Pazar 10.00-16.00