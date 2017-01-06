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Msa-Artisan Çay

Msa-Artisan Çay

"Artisan Çay" 7 Ocak'ta Mutfak Sanatları Akademisi'nde sizlerle buluşuyor.

Msa-Artisan Çay

"Artisan Çay" 7 Ocak'ta Mutfak Sanatları Akademisi'nde sizlerle buluşuyor.

"Çay sadece bizim değil, birçok kültürün vazgeçilmezi. Ülkelere ait farklı çay çeşitleriyle, kültürlere özel demleme ve harman farklılıklarıyla çayın zengin bir dünyası var. Siz de bu dünyayı keşfetmek, çayı tüm incelikleriyle öğrenmek, hatta farklı çay harmanları yapmak istiyorsanız sizi Artisan Çay eğitimine bekliyoruz. 

Artisan Çay'da Matcha'dan Masala çayına, Earl Grey'den Lapsang Souchong'a kadar birbirinden farklı çayların demleme tekniklerini öğrenecek, ister evinizde, ister işletmenizde uygulayabileceğiniz farklı reçeteler yaratacaksınız. 2 gün süren bu programda çayın yüzyıllar süren hikayesini, kültürler arası demleme ve harman farklılıklarını öğrenecek, servis seremonileri ve saklama koşullarıyla ilgili her türlü bilgiye sahip olacaksınız. "

KİMLER KATILABİLİR?

Kendi café'sinde özgün çay menüsü oluşturmak isteyen işletme sahipleri

Kendi çay butiğini açmak isteyenler

Evinde profesyonel tekniklerle mükemmel çay hazırlayıp sunmak isteyen çay tutkunları 

Çay konusunda uzmanlaşmak isteyen, mutfağın tüm alanlarına ilgi duyan ve/veya mutfak alanında eğitim alan kişiler

PROGRAM DETAYLARI

Eğitim süresince 15 katılımcı, MSA'nın özel "Çay Eğitim Salonu"nda çalışacaktır. 

Tüm katılımcılara "Artisan Çay" eğitim kitabı verilecektir.

Eğitim süresince sabah atıştırmalıkları, öğle yemeği ve içecekler MSA'nın ikramı olacaktır. 

Eğitimin sonunda MSA eğitmen şefinin imzaladığı özel sertifika verilecektir.

*Program 2 gün sürmektedir.

**Derslerin telafisi yapılamaz. Ücret iadesi yoktur.

7 Ocak Cumartesi- 8 Ocak Pazar 10.00-16.00

EĞİTİM PROGRAMI

1. Gün

Çayın tarihi

Yetiştirilme koşulları

Üretim aşamaları

Çay tipleri

Çay demleme teknikleri

Ülkelere göre çayların özellikleri ve tadımı

Bu dersin sonunda çay nasıl yetiştirilir ve işlenir, hangi çay hangi ülkeye aittir ve en doğru şekilde nasıl demlenir gibi soruların cevabını öğrenecek, farklı çayları tatma fırsatı bulacaksınız.

7 Ocak Cumartesi, 10.00-16.00

2. Gün

Farklı çay seremonileri ve kültürleri 

Yemek ve çay uyumu

Bitkisel çaylar

Harman oluşturma ve tadım

Farklı çay tarifleri

Çayın saklanması ve kimyası

2. günün sonunda kültürlere göre çayı demleme ve servis etme seremonileri arasındaki farklılıkları öğreneceksiniz. Ayrıca, hangi çay hangi yiyeceklerle uyumlu ve çaylar nasıl saklanmalı gibi detaylara hakim olacaksınız, kendi harmanınızı hazırlayıp evinize götürebileceksiniz. 

8 Ocak Pazar 10.00-16.00

Kaynak: Etkinlik.io

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