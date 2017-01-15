Msa-Alman Pastaları

MSA şefleri tarafından 2 günde gerçekleştirilecek "Alman Pastaları" workshop etkinliğinde yerinizi alın.



Gözlerinizi kapatın ve Christoph Waltz'ın Tarantino'nun setinde apfelstrudel yediği sahneyi hayal edin. Ünlü aktör o sahne için bu dayanılmaz lezzeti kaç defa tattı bilmiyoruz ama o tatlının hasını yapabileceğinizden hiç şüphemiz yok. 2 gün sürecek bu programla, Orta ve Kuzey Avrupa'nın damak kültürünü zenginleştiren enfes tatlıları en orijinal teknikleriyle hazırlamayı öğreneceksiniz. Bu yoğun eğitim çerçevesinde, pasta ve tatlıların iç dolgularından soslarına ve hamur çeşitlerine kadar her malzemesini ellerinizle hazırlayacak, sonrasında da mutlaka eşi dostu mest edeceksiniz.



Menu



1.gün



Apfelstrudel; elmalı pay vanilyalı dondurma ile



Mohnkuchen, haşhaşlı tart



Kasekuchen, vanilyalı cheesecake



2. gün



Bienenstich, klasik Alman pastası Schwarzwälder kirschtorte, karaorman pastası



*Atıştırmalıklar ikramdır.



*Eğitim 2 gün sürmektedir.



16 Ocak Pazartesi - 17 Ocak Salı 10.00-15.00