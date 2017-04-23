Msa - %100 Ekşi Maya
Ekşi maya ile harikalar yaratmak isteyenlere %100 ekşi maya etkinliği MSA'da.
Ekşi maya ile harikalar yaratmak isteyenlere %100 ekşi maya etkinliği MSA'da...
"Yaklaşık 5000 yıldır bilinen ve son yıllarda tekrardan mutfakta trend olmuş bir mayadan bahsediyoruz. Söz konusu ekşi mayayı her yönüyle MSA'ya %100 Ekşi Maya Workshop'una alıyoruz ve bu mayayı kullanarak, hakkındaki bilgilerinden pratiğine kadar kendinizi üç gün süren programda donatabileceğiniz bir program sunuyoruz."
Ekşi mayanın ve nohut mayasının oluşturulması, mayalama ve katlama tekniklerini öğreneceğiniz gibi maya çeşitlerinin arasındaki farklardan, yoğurma ve pişirme tekniklerine kadar ekşi maya hakkında detaylı bilgi sahibi olarak, pratiğinizi geliştireceksiniz.
Ekşi mayalı ekmek tutkunları, restoran, café gibi işletme sahipleri, mutfak personelleri ve ekşi maya konusunda tecrübe edinmek isteyen aşçılık veya pastacılık öğrencileri ve mezunları katılabilir.
1. Gün:
Francala
Alman Çiftçi Ekmeği
Rustik Ekmek
24 Nisan Pazartesi, 10.00-16.00
2. Gün:
%100 tam buğday ekmeği
Nohut mayalı ekmek
Danimarka çavdar ekmeği
25 Nisan Salı, 10.00-16.00
3. Gün:
Pide
*Sokak Simidi
Bagel
26 Nisan Çarşamba, 10.00-16.00
Detaylar :
İl : İstanbul
İlce : Şişli
Mekan : Mutfak Sanatları Akademisi
Mekan Adresi : Meydan Sok. Beybi Giz Plaza B Blok No: 123-136 Ayazağa
Başlangıç Saati : 24.04.2017 10: 00: 00
Bitiş Saati : 24.04.2017 12: 00: 00
Kategori : MSA - %100 Ekşi Maya
Tür : Eğitim
Ücretlimi? : Hayır