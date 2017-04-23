Ekşi maya ile harikalar yaratmak isteyenlere %100 ekşi maya etkinliği MSA'da...



"Yaklaşık 5000 yıldır bilinen ve son yıllarda tekrardan mutfakta trend olmuş bir mayadan bahsediyoruz. Söz konusu ekşi mayayı her yönüyle MSA'ya %100 Ekşi Maya Workshop'una alıyoruz ve bu mayayı kullanarak, hakkındaki bilgilerinden pratiğine kadar kendinizi üç gün süren programda donatabileceğiniz bir program sunuyoruz."



Ekşi mayanın ve nohut mayasının oluşturulması, mayalama ve katlama tekniklerini öğreneceğiniz gibi maya çeşitlerinin arasındaki farklardan, yoğurma ve pişirme tekniklerine kadar ekşi maya hakkında detaylı bilgi sahibi olarak, pratiğinizi geliştireceksiniz.



Ekşi mayalı ekmek tutkunları, restoran, café gibi işletme sahipleri, mutfak personelleri ve ekşi maya konusunda tecrübe edinmek isteyen aşçılık veya pastacılık öğrencileri ve mezunları katılabilir.



1. Gün:



Francala



Alman Çiftçi Ekmeği



Rustik Ekmek



24 Nisan Pazartesi, 10.00-16.00



2. Gün:



%100 tam buğday ekmeği



Nohut mayalı ekmek



Danimarka çavdar ekmeği



25 Nisan Salı, 10.00-16.00



3. Gün:



Pide



*Sokak Simidi



Bagel



26 Nisan Çarşamba, 10.00-16.00



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Şişli



Mekan : Mutfak Sanatları Akademisi



Mekan Adresi : Meydan Sok. Beybi Giz Plaza B Blok No: 123-136 Ayazağa



Başlangıç Saati : 24.04.2017 10: 00: 00



Bitiş Saati : 24.04.2017 12: 00: 00



Kategori : MSA - %100 Ekşi Maya



Tür : Eğitim



Ücretlimi? : Hayır