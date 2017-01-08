Msa-%100 Ekşi Maya

Ekşi maya ile harikalar yaratmak isteyenlere %100 ekşi maya etkinliği MSA'da...



"Ekşi mayalı ekmek %100 ekşi mayadan yapılır" ve "Ekşi maya konusunda bilmediğim kalmasın" diyenlerdenseniz, bu eğitim tam size göre. %100 ekşi maya kullanarak sadece ekşi mayalı ekmek çeşitlerini öğreneceğiniz, ekmek yapımı konusunda pratiğinizi geliştireceğiniz %100 Ekşi Maya sizi bekliyor.



Üç gün süren programda ekşi mayanın nasıl yapıldığını ve beslendiğini, buğday ve çavdarlı ekşi maya ekmeklerin hazırlanışını öğreneceksiniz. Eğitimin sonunda %100 ekşi maya ile francala, köy ekmeği ve Alman ekmeği gibi daha birçok ekmek yapabilecek, ekmek yapmanın püf noktalarına hakim olacaksınız.



Kimler Katılabilir?



• "Ekmeksiz sofra olmaz" diyen ekşi mayalı ekmek tutkunları



• Restoran, café gibi işletme sahipleri ve mutfak personelleri



• Ekşi maya konusunda tecrübe edinmek isteyen aşçılık veya pastacılık öğrencileri ve mezunları



Program detayları:



• Eğitim süresince katılımcılar 'Artisan Ekmek' mutfağında, kendi özel istasyonlarında tek kişi olarak çalışacaktır.



• Tüm katılımcılara önlük seti ve reçeteleri içeren "%100 Ekşi Maya" kitabı verilecektir.



• Eğitim süresince sabah ve öğle atıştırmalıkları, gün boyu çay-kahve ve içecekler MSA'nın ikramı olacaktır.



• Eğitimin sonunda MSA eğitmen şeflerinin imzaladığı özel sertifika verilecektir.



*Program 3 gün sürmektedir.



**Derslerin telafisi yapılmaz. Ücret iadesi yoktur.



***Bu eğitimden önce 'Artisan Ekmek' programına katılmanız önerilmektedir.



9,10,11 Ocak 2017 10.00-16.00



1. Gün



Ekşi mayanın oluşturulması, nohut mayasının oluşturulması, katlama tekniği, soğuk mayalama tekniği, autolyse tekniği ve geleneksel ekmek hamurlarının modern yoğurma ve mayalandırma teknikleriyle hazırlanması



Francala



Alman Çiftçi Ekmeği



Rustik Ekmek



9 Ocak Pazartesi, 10.00-16.00



2. Gün



%100 çavdar ve tam buğday unundan ekmek yapımı, nohut mayasının ekmek hamuruna katmış olduğu lezzet farkı, ekşi maya çeşitlerinin (pate fermentée, poolish, biga, sourdough, starter, liquid leaven) farkı ve ekşi mayalı ekmekleri pişirme teknikleri



%100 tam buğday ekmeği



Nohut mayalı ekmek



Danimarka çavdar ekmeği



10 Ocak Salı, 10.00-16.00



3. Gün



Sokak ekmeklerinin %100 ekşi maya ile uygulanması, simit hamurlarının yapısı, ekşi mayalı ekmeklerin saklama koşulları



Pide



Sokak Simidi



Bagel



11 Ocak Çarşamba, 10.00-16.00