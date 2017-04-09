Mr B ile Mojito

Turkish Culinary Academy'nin "Mr. B ile Mojito" adlı workshop etkinliğinde kokteyl yapımının inceliklerini öğreneceksiniz.

Mr B ile Mojito

TCA - Turkish Culinary Academy'nin "Mr. B ile Mojito" adlı workshop etkinliğinde kokteyl yapımının inceliklerini öğreneceksiniz.

Sizlerde evinizde değişik kokteyller hazırlamak istiyorsanız Craft ve Molecular kokteylde önde gelen isimlerden ve Ankara'nın  en iyi barmenlerinden Mr. B ile kendi kokteyl barında buluşalım… 

Etkinlik Detayları:

• Eğitimler Mr. B uygulama barında yapılmaktadır,

• Her katılımcı kendi istasyonunda çalışacaktır.

• Eğitim toplam 1 gün/2 saat sürecektir.

• Eğitim Abay Kunanbay Caddesi No: 8-A Kavaklıdere adresinde yapılacaktır.

Etkinlik Detayı :

• Mojito yapımı

Bilet sahiplerinin, 0 (312) 442 65 85 numaralı telefona rezervasyon yaptırmalarını rica ederiz.

Detaylar :

İl : Ankara

İlce : Çankaya

Mekan : TCA - Turkish Culinary Academy

Mekan Adresi : Hilal Mahallesi, Aleksander Dubçek Caddesi, 25/A

Başlangıç Saati : 09.04.2017 17: 00: 00

Bitiş Saati : 30.04.2017 17: 00: 00

Kategori : Mr B ile Mojito

Tür : Eğitim

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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