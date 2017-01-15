TCA - Turkish Culinary Academy'nin "Mr. B ile Mojito" adlı workshop etkinliğinde kokteyl yapımının inceliklerini öğreneceksiniz.



Sizlerde evinizde değişik kokteyller hazırlamak istiyorsanız Craft ve Molecular kokteylde önde gelen isimlerden ve Ankara'nın en iyi barmenlerinden Mr. B ile kendi kokteyl barında buluşalım…



Etkinlik Detayları:



• Eğitimler Mr. B uygulama barında yapılmaktadır,



• Her katılımcı kendi istasyonunda çalışacaktır.



• Eğitim toplam 1 gün/2 saat sürecektir.



• Eğitim Abay Kunanbay Caddesi No: 8-A Kavaklıdere adresinde yapılacaktır.



Etkinlik Detayı :



• Mojito yapımı



Bilet sahiplerinin, 0 (312) 442 65 85 numaralı telefona rezervasyon yaptırmalarını rica ederiz.