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Mr. B ile Coctail 2+1

Mr. B ile Coctail 2+1

Turkish Culinary Academy'nin "Mr. B ile Coctail 2+1" adlı workshop etkinliğinde kokteyl yapımının inceliklerini öğreneceksiniz.

Mr. B ile Coctail 2+1

TCA - Turkish Culinary Academy'nin "Mr. B ile Coctail 2+1" adlı workshop etkinliğinde kokteyl yapımının inceliklerini öğreneceksiniz.

Sizlerde evinizde değişik kokteyller hazırlamak istiyorsanız Craft ve Molecular kokteylde önde gelen isimlerden ve Ankara'nın  en iyi barmenlerinden Mr. B ile kendi kokteyl barında buluşalım… Eğitimi istediğiniz gün ve saatte günde 3 saat olmak üzere Mr. B 'den birebir olarak alabilirsiniz.

Etkinlik Detayları:

• Eğitimler Mr. B uygulama barında yapılmaktadır,

• Her katılımcı kendi istasyonunda çalışacaktır.

• Eğitim toplam 1 gün/3 saat sürecektir.

• Eğitim Abay Kunanbay Caddesi No: 8-A Kavaklıdere adresinde yapılacaktır.

Etkinlik Detayı :

• 2 adet Uluslararası kokteyl yapımı

• 1 shot ikram

Bilet sahiplerinin, 0 (312) 442 65 85 numaralı telefona rezervasyon yaptırmalarını rica ederiz.

Kaynak: Etkinlik.io

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