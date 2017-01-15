TCA - Turkish Culinary Academy'nin "Mr. B ile Coctail 2+1" adlı workshop etkinliğinde kokteyl yapımının inceliklerini öğreneceksiniz.
Sizlerde evinizde değişik kokteyller hazırlamak istiyorsanız Craft ve Molecular kokteylde önde gelen isimlerden ve Ankara'nın en iyi barmenlerinden Mr. B ile kendi kokteyl barında buluşalım… Eğitimi istediğiniz gün ve saatte günde 3 saat olmak üzere Mr. B 'den birebir olarak alabilirsiniz.
Etkinlik Detayları:
• Eğitimler Mr. B uygulama barında yapılmaktadır,
• Her katılımcı kendi istasyonunda çalışacaktır.
• Eğitim toplam 1 gün/3 saat sürecektir.
• Eğitim Abay Kunanbay Caddesi No: 8-A Kavaklıdere adresinde yapılacaktır.
Etkinlik Detayı :
• 2 adet Uluslararası kokteyl yapımı
• 1 shot ikram
Bilet sahiplerinin, 0 (312) 442 65 85 numaralı telefona rezervasyon yaptırmalarını rica ederiz.
Mr. B ile Coctail 2+1
Turkish Culinary Academy'nin "Mr. B ile Coctail 2+1" adlı workshop etkinliğinde kokteyl yapımının inceliklerini öğreneceksiniz.
TCA - Turkish Culinary Academy'nin "Mr. B ile Coctail 2+1" adlı workshop etkinliğinde kokteyl yapımının inceliklerini öğreneceksiniz.