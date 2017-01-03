Mp3'lerinize Hükmeden Araç!

MP3 dosyaları sıkıştırılmış yapıda olduklarından, herhangi bir araçla üzerinde düzenleme yaptığınızda ve kaydettiğinizde kalite kaybına uğrarsınız. Ancak mp3DirectCut'ı kullanarak mp3 dosyaları üzerinde direkt olarak değişiklik yapabilir, orijinal sesi koruyarak, kalite kaybı yaşamadan verilerinizi kaydedebilirsiniz.



mp3DirectCut ile mp3 dosyaları üzerindeki kesme, kopyalama ve yapıştırma işlemlerini kayıpsız olarak gerçekleştirebilirsiniz. Ses seviyesini değiştirmeniz halinde de herhangi bir kayıp yaşamayacaksınız. Uygulama içerisindeki ses kaydetme işlevi sayesinde, ses girişinizden direkt ses kaydı da yapabilirsiniz.



Ücretsiz bir araç olan mp3DirectCut'ın yetenekleri arasında Cue Sheet'ler sayesinde uzun dosyaları otomatik olarak bölebilme, AAC desteği, Unicode desteği ve komut satırı desteği de var.



İndirin: mp3DirectCut