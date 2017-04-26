Mozzarella ve Taze İtalyan Peynirleri

İtalyan mutfağının başlangıcı "Mozzarella ve Taze İtalyan Peynirleri" etkinliği meraklılarını bekliyor.

Mozzarella ve Taze İtalyan Peynirleri

İtalyan mutfağının başlangıcı "Mozzarella ve Taze İtalyan Peynirleri" etkinliği meraklılarını bekliyor.

Mozzerella'dan Stracciatella'ya ustalık gerektiren birbirinden leziz İtalyan peynirlerinin hazırlanışını, tüm incelikleriyle İtalyan ustalarından öğrenin!

Sevdiklerinizi kendi hazırladığınız enfes İtalyan artizanal peynirleriyle şaşırtmak istiyorsanız bu workshop'u kaçırmayın.

Mozzarella ve peynir yapımı ve işleme teknikleri 

Menu:

Nodini Rotolo di mozzarella

Mozzarella fiordilatte

Burrata

Stracciatella

6 ve 26 Nisan 19: 00 -22: 00

Detaylar :

İl : İstanbul

İlce : Beşiktaş

Mekan : Eataly Mutfak Atölyesi

Mekan Adresi : Levazım Mahallesi, Koru Sokak No: 2 Zorlu Center – Meydan Katı (Square Floor)

Başlangıç Saati : 26.04.2017 19: 00: 00

Bitiş Saati : 26.04.2017 21: 00: 00

Kategori : Mozzarella ve Taze İtalyan Peynirleri

Tür : Eğitim

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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