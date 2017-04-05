İtalyan mutfağının başlangıcı "Mozzarella ve Taze İtalyan Peynirleri" etkinliği meraklılarını bekliyor.



Mozzerella'dan Stracciatella'ya ustalık gerektiren birbirinden leziz İtalyan peynirlerinin hazırlanışını, tüm incelikleriyle İtalyan ustalarından öğrenin!



Sevdiklerinizi kendi hazırladığınız enfes İtalyan artizanal peynirleriyle şaşırtmak istiyorsanız bu workshop'u kaçırmayın.



Mozzarella ve peynir yapımı ve işleme teknikleri



Menu:



Nodini Rotolo di mozzarella



Mozzarella fiordilatte



Burrata



Stracciatella



6 ve 26 Nisan 19: 00 -22: 00



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Beşiktaş



Mekan : Eataly Mutfak Atölyesi



Mekan Adresi : Levazım Mahallesi, Koru Sokak No: 2 Zorlu Center – Meydan Katı (Square Floor)



Başlangıç Saati : 06.04.2017 19: 00: 00



Bitiş Saati : 06.04.2017 21: 00: 00



Kategori : Mozzarella ve Taze İtalyan Peynirleri



Tür : Eğitim



Ücretlimi? : Hayır